Katapultált egy pilóta Taszár felett, szerencsésen túlélte
A Magyar Veterán Repülők Somogy Megyei Egyesülete által fenntartott Taszári Hely- és Repüléstörténeti kiállítás országunkban is kiemelkedő, gazdag tárlattal rendelkezik. A kiállítás egy olyan kornak, hivatásnak állít emléket, amely ma már egyre jobban kezd feledésbe merülni. Egykor Taszárra figyelt a világ, a kifutó pályán megfordult Lady Diana és Bill Clinton is.
Eddig talán csak a Top Gun filmekből kaphattunk betekintést a pilóták életébe, egy mondjuk úgy hogy erősen, filmes beütéssel. Azonban az idelátogatók testközelből tapasztalhatják meg ezt a cseppet sem veszélytelen hivatást. A kiállításból árad a történelem, minden négyzet centi métere a múltból olyan kincseket őrzi, amely az országban szinte egyedi. A látogatók bátran kipróbálhatják az eszközöket, ruhákat és érdekességeket hallhatnak, személyes történetekkel átszőve a tárlat vezetőktől.
Egyedülálló kiállítás
Minden tárgyat a tagok adományoztak, amelyet az évek során szereztek. A kiállítás között rengeteg olyan érdekességet találhatunk meg, amely az országban egyedülállóan itt láthatnak az érdeklődők. A világ minden tájáról látogatnak az ingyenesen megtekinthető kiállításra, az sem ritka hogy valaki a kiállított tablók között felismeri magát.
– Múltkor egy látogató csoport volt Izraelből, és az egyik látogató felismerte magát a fotókon – mesélte Koppány Zoltán, az egyesület elnöke. Itt nem igaz a mondás, hogy „mindent a szemnek és semmit a kéznek". A tárlatvezetők a kezünkbe adják a dolgokat, amelyek kipróbálhatóak, felpróbálhatóak.
1,2,3, katapult
– A kar meghúzásától számítva 3 másodperc és a katapultálás bekövetkezik, ekkor 23 G nagyságú erő hat a testre. A saját tömegünk huszonhárom szoros tömegével megegyező nagyságú erő, olyan mintha egy autó tömege ereszkedne a testünkre – mesélte Hargitai Tamás, egyesület elnökségi tagja.
Taszári Hely- és Repüléstörténeti kiállításFotók: Lang Róbert
1986. Március 25-én Taszáron lezuhant az 502-es oldalszámú MiG–21PF vadászgép, amelyet Várhelyi Gyula alezredes vezetett. A pilóta egy esti feladatra szállt fel, ám közvetlenül elemelkedés után a repülőgép hajtóműve leállt. Várhelyi alezredes azonnal katapultált, a manőver során azonban könyöke szilánkos törést szenvedett. A gép a futópályától mintegy 1200 méterre csapódott a földbe és teljesen megsemmisült. A vizsgálat megállapította, hogy a katapultáló berendezés az előírásoknak megfelelően, bár a határértéken túl működött. Az alezredes életét megmentő ülés megtekinthető és kipróbálható.
Lady Diana és Bill Clinton is megfordult a taszári reptéren
Egykor a világ figyelmének középpontjában állt Taszár község. Itt szállt le 1992-ben Lady Diana Piros-Fehérre festett Falcon gépe is, valamint egykor a délnyugati országrész stratégiai védelmét látta el a reptér és a katonák itt sugárhajtású vadászgépes képzést kaptak.
1995-től állomásoztak itt az Egyesült Államok békefenntartói, akik a délszláv háború idején folyamatosan használták a támaszpontot. A taszári légibázis innentől kezdve kiemelt fontosságú szerepet töltött be, amit az is jelzett, hogy 1997-ben még Bill Clinton az USA 42. elnöke is meglátogatta az itt állomásozó amerikai katonákat.