Különös vendég
1 órája
Kígyóészlelések borzolják a kaposváriak idegeit, segítséget kért az egyik ház tulajdonosa
Egy kaposvári nő különös vendégre bukkant a kertjében: kígyót talált a donneri városrészben található otthona udvarán. Segítséget kért.
A meglepő felfedezésről képet is készített, amit megosztott egy közösségi oldal csoportjában, hogy segítséget kérjen a faj azonosításához.
Mint kiderült, a megosztott kép valójában két éve készült, amikor találkozott kígyóval a kertjében. Azóta nyáron bukkant fel egy másik példány az udvarban.
Az elmúlt időszakban több kígyóészlelésről is érkezett bejelentés Somogy megyéből, így a posztja gyorsan nagy figyelmet kapott a helyiek körében. A nő nem ijedt meg, inkább kíváncsian fordult a közösséghez.
