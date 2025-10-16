október 16., csütörtök

Különös vendég

Kígyóészlelések borzolják a kaposváriak idegeit, segítséget kért az egyik ház tulajdonosa

Egy kaposvári nő különös vendégre bukkant a kertjében: kígyót talált a donneri városrészben található otthona udvarán. Segítséget kért.

Kígyóészlelések borzolják a kaposváriak idegeit, segítséget kért az egyik ház tulajdonosa

A meglepő felfedezésről képet is készített, amit megosztott egy közösségi oldal csoportjában, hogy segítséget kérjen a faj azonosításához. 
Mint kiderült, a megosztott kép valójában két éve készült, amikor találkozott kígyóval a kertjében. Azóta nyáron bukkant fel egy másik példány az udvarban.

Az elmúlt időszakban több kígyóészlelésről is érkezett bejelentés Somogy megyéből, így a posztja gyorsan nagy figyelmet kapott a helyiek körében. A nő nem ijedt meg, inkább kíváncsian fordult a közösséghez.

 
 

 

 

