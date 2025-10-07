október 7., kedd

Vadászat

1 órája

Kilövik a vadakat Balatonmáriafürdőn

Címkék#vaddisznó#Nemzeti Park#nádasokban#aranysakál#Balatonmáriafürdő#kilövési engedély

Sonline.hu

Október 1-jével elindult Balatonmáriafürdőn a vadkárelhárítás, amely 2026. március 31-ig tart. A Balaton-parti nádasokban és a strandok környékén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a rendőrség engedélyével vaddisznókat, aranysakálokat és rókákat lőhetnek ki. A lakosság bejelentést tehet a vadak megjelenéséről, a helyszíneken pedig figyelmeztető táblákat helyeznek ki a biztonság érdekében.

 

