Vadászat
1 órája
Kilövik a vadakat Balatonmáriafürdőn
Október 1-jével elindult Balatonmáriafürdőn a vadkárelhárítás, amely 2026. március 31-ig tart. A Balaton-parti nádasokban és a strandok környékén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a rendőrség engedélyével vaddisznókat, aranysakálokat és rókákat lőhetnek ki. A lakosság bejelentést tehet a vadak megjelenéséről, a helyszíneken pedig figyelmeztető táblákat helyeznek ki a biztonság érdekében.
