október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Kinyírják a huszonéveseket a 8-tól 4-ig munkahelyek, a kiégés szélén tántorog a Z generáció

Címkék#z generáció#egyetem#tanulmány

A Z generáció fiataljai közül egyre többen érzik úgy, hogy a mindennapi munka és tanulás szorításában elveszítik az életük egyensúlyát. A kimerülés sokaknál már nemcsak testi, hanem lelki szinten is megjelenik, miközben próbálnak megfelelni a folyamatos fejlődés és teljesítmény elvárásainak.

Molnár Dániel
Kinyírják a huszonéveseket a 8-tól 4-ig munkahelyek, a kiégés szélén tántorog a Z generáció

Egy friss amerikai kutatás meglepő eredményt hozott, a Z generáció fiataljai közül sokan már most olyan mély kimerülés állapotában vannak, hogy legszívesebben felhagynának a munkával örökre. A Youngstown State University több mint ezer, teljes munkaidőben dolgozó fiatalt vizsgált, és arra jutott, hogy a húszas éveikben járók nem egyszerűen csupán fáradtnak érzik magukat, hanem egyre többen kérdőjelezik meg, vajon egyáltalán megéri-e a mindennapi hajtás, amit a munkavégzés megkövetel.

Sok Z-generációs munkavállaló a kimerülés szélén áll. Fotó: MW
Sok Z-generációs munkavállaló a kimerülés szélén áll. Fotó: MW

A vizsgált korosztályban 43 százalék dolgozik állandó pozícióban, miközben tanulmányokat folytat egyetemen, képzéseken vagy készségfejlesztő kurzusokon. A modern munka világának elvárása — az állandó fejlődés és önfejlesztés — sok fiatalnak inkább teher, mint inspiráció, és ez gyakran a kiégéshez vezet. – Másoddiplomás képzésen veszek részt, jelenleg 25 éves vagyok. Nem könnyű megfelelni a munka világával szembeni elvárásoknak, de közben az egyetemi tanulmányaimra is folyamatos legyen a fókuszáltság. A legnehezebb időszak ez az életben, mert néha a felsőfokú tanulmányok terhe felér egy második állással – mondta Kiss István, kaposvári lakos.

Teljes kimerüléshez vezető út

A jelenség hátterében több tényező is felsejlik. Elsőként ott van a pénzügyi nyomás, a fiatalok 76 százaléka úgy érzékeli, hogy anyagi korlátok akadályozzák őket abban, hogy továbbtanuljanak vagy új készségeket szerezzenek. Többen arra is rávilágítanak, hogy a kiégésük már odáig vezetett, hogy képtelenek motivációt találni. A „side hustle” kultúra — azaz többletmunka vállalása, plusz feladatok és folyamatos fejlődés — sok fiatal számára inkább végtelen körforgás, mint lehetőség, és sokaknál ez vezet a teljes kimerüléshez.

Jozsefvaros_0430_3o_jarvany stressz_Hirnyolc_1
Fotó: Baranyai Attila

A munkaadók sem mindig támogatják valóban a fejlődést. Bár sok helyen ígérik a továbbképzés támogatását, a kutatás szerint a fiatal dolgozók mindössze harmada mondta, hogy munkaadója ténylegesen biztosít anyagi vagy időbeli hátteret ehhez. A többi vállalatnál a fejlődés ígérete gyakran csupán üres frázis marad, miközben a fiatalok testileg és lelkileg is egyre inkább padlót fognak. Innen nem meglepő, hogy sokan a munkahely váltásán gondolkodnak. A válaszadók közel fele szerint nincs előrelépési lehetőség a jelenlegi munkahelyén, és 34 százalék már a következő egy évben távozni akar. A Z generáció különösen hajlamos változtatni, ha nem látják maguk előtt a fejlődés útját. Sokan úgy érzik, hogy a felnőtté válás egy soha véget nem érő krízis, amelyben nincs helye az igazi pihenésnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu