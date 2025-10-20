Kinyírják a huszonéveseket a 8-tól 4-ig munkahelyek, a kiégés szélén tántorog a Z generáció

Egy friss amerikai kutatás meglepő eredményt hozott, a Z generáció fiataljai közül sokan már most olyan mély kimerülés állapotában vannak, hogy legszívesebben felhagynának a munkával örökre. A Youngstown State University több mint ezer, teljes munkaidőben dolgozó fiatalt vizsgált, és arra jutott, hogy a húszas éveikben járók nem egyszerűen csupán fáradtnak érzik magukat, hanem egyre többen kérdőjelezik meg, vajon egyáltalán megéri-e a mindennapi hajtás, amit a munkavégzés megkövetel.

Sok Z-generációs munkavállaló a kimerülés szélén áll. Fotó: MW

A vizsgált korosztályban 43 százalék dolgozik állandó pozícióban, miközben tanulmányokat folytat egyetemen, képzéseken vagy készségfejlesztő kurzusokon. A modern munka világának elvárása — az állandó fejlődés és önfejlesztés — sok fiatalnak inkább teher, mint inspiráció, és ez gyakran a kiégéshez vezet. – Másoddiplomás képzésen veszek részt, jelenleg 25 éves vagyok. Nem könnyű megfelelni a munka világával szembeni elvárásoknak, de közben az egyetemi tanulmányaimra is folyamatos legyen a fókuszáltság. A legnehezebb időszak ez az életben, mert néha a felsőfokú tanulmányok terhe felér egy második állással – mondta Kiss István, kaposvári lakos.

Teljes kimerüléshez vezető út

A jelenség hátterében több tényező is felsejlik. Elsőként ott van a pénzügyi nyomás, a fiatalok 76 százaléka úgy érzékeli, hogy anyagi korlátok akadályozzák őket abban, hogy továbbtanuljanak vagy új készségeket szerezzenek. Többen arra is rávilágítanak, hogy a kiégésük már odáig vezetett, hogy képtelenek motivációt találni. A „side hustle” kultúra — azaz többletmunka vállalása, plusz feladatok és folyamatos fejlődés — sok fiatal számára inkább végtelen körforgás, mint lehetőség, és sokaknál ez vezet a teljes kimerüléshez.

Fotó: Baranyai Attila

A munkaadók sem mindig támogatják valóban a fejlődést. Bár sok helyen ígérik a továbbképzés támogatását, a kutatás szerint a fiatal dolgozók mindössze harmada mondta, hogy munkaadója ténylegesen biztosít anyagi vagy időbeli hátteret ehhez. A többi vállalatnál a fejlődés ígérete gyakran csupán üres frázis marad, miközben a fiatalok testileg és lelkileg is egyre inkább padlót fognak. Innen nem meglepő, hogy sokan a munkahely váltásán gondolkodnak. A válaszadók közel fele szerint nincs előrelépési lehetőség a jelenlegi munkahelyén, és 34 százalék már a következő egy évben távozni akar. A Z generáció különösen hajlamos változtatni, ha nem látják maguk előtt a fejlődés útját. Sokan úgy érzik, hogy a felnőtté válás egy soha véget nem érő krízis, amelyben nincs helye az igazi pihenésnek.