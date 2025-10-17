Indul az országos kincsvadászat: légy résen, sokat érhet egy ilyen ötszázas!

Néha még napjainkban, 19 évvel később is felbukkannak a különleges mintájú bankjegyek, amelyek a numizmatikával foglalkozók szerint igencsak sokat érnek – egyes gyűjtők szerint az értékesebbnél értékesebb papírpénzekért kincsvadászat zajlik. Amint arról a G72numizmatika csatornája a TikTok-on beszámolt, érdemes figyelni rájuk, ha kezünkbe kerülnek. Az 500 forintosok hátoldalán a megszokott, a magyar parlament épületének képét mutató minta mellett a piros-fehér-zöld, lyukas közepű, 1956-os lobogó is szerepel, illetve szintén a hátlapon, oldalt felirat is emlékeztet a magyarok szívének oly fontos dátumra.

A kincsvadászat során nem mindig kell messzire menniük a nagy érték érdekében.



A numizmatikusok szerint mivel két külön sorozat is létezik ebből az 500-as bankjegyből, nem árt, ha mindkét sorozatot összegyűjtjük, attól ugyanis még nagyobb értéket képvisel majd a pénzünk. Ezekért a bankjegyekért ugyanis a gyűjtők igencsak sokat fizetnek, persze főleg akkor, ha tökéletes állapotban vannak. Ez ugyanis az utoljára kiadott magyar emlékbankjegy. Értéke jelenleg 6-7 ezer forint között mozog.

Kincsvadászat: nézd meg a pénztárcádat, sokat érhet ez az ötszázas

– Láttam a videót, az átlagnál jóval értékesebb ez az 500 forintos – közölte csütörtökön Hencz János, a Somogy Megyei Éremgyűjtő Egyesület (SMÉE) elnöke. – Több minden befolyásolhatja a papírpénz értékét, de lényeges, hogy teljesen tiszta és gyűrődésmentes legyen. Úgy tudom, hogy ilyen ötszázassal több somogyi gyűjtő is rendelkezik.

Az egyesület 8-10 tagja kifejezetten papírpénzeket gyűjt, az elnök szerint a korona és a pengő viszi a prímet. A csapat tagjai az újdonságokat is figyelemmel kísérik, 2025-ben jelent meg egy ezer forintos, ebből az alacsony sorszámú példány 4650 forintért vásárolhatták meg a gyűjtők, a mintabankjegy 7900 forintba került, ugyanakkor a szabad piacon már akár 10-12 ezer forintot érhet.