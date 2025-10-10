Kincsvadászok randevúznak somogyi módra

A Barcsi ÉrtékÉrtők programot a barcsi Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely rendezi meg Rózsás Márton helytörténész közreműködésével október 18-án. A program azon az elven működik, mint a sokak által kedvelt Kincsvadászok című televíziós műsor. A barcsi helytörténész a műsorhoz hasonlóan tárgyakat mutat be azok története, divattörténeti irányzatokhoz való kapcsolódása, használata szempontjából. A program célja, hogy a résztvevők különleges, érdekes tárgyakról szórakoztató formában kapjanak széleskörű és átfogó ismereteket. A Barcsi ÉrtékÉrtők szervezői várják azok jelentkezését, akiknek olyan tárgy vagy birtokában, melynek korára, ismertetőjegyeire vagy éppen értékére lennének kíváncsiak.