1 órája
Kincsvadászok Somogyban a magyar festőóriás egy alkotása is előkerült egy padlásról – szenzációs tárgyakat találtak
Sokan nem is gondolnánk, micsoda értékeket rejt otthonunk. A Barcsi ÉrtékÉrtők a népszerű Kincsvadászok című televíziós műsor alapján régiségeket értékeltek és mutattak be a közönségnek.
Olyan kincs került elő a barcsi ÉrtékÉrtők programban, amiért akár még az igazi Kincsvadászok is több százezer forintot adtak volna. A sok régiség között igazi műtárgyat is találhattunk, de egy Kunffy-kép, szenes vasaló, kínai fogvájó tartó, fosztóka és késbakok is előkerültek a Barcs és környékbeli otthonokból.
Ezért a csizmáért még a Kincsvadászok kereskedői megküzdöttek volna
Barcsi ÉrtéÉrtők címmel rendeztek Dél-Somogyban csücskében, Barcson kulturális eseményt, melynek alapötlete a népszerű televíziós műsor, a Kincsvadászok volt. A műsorhoz hasonló programba a barcsi és környékbeli lakosok segítségét kérték a szervezők, hogy ajánljanak fel különböző tárgyakat, melynek korát és értékét a szakértő meghatározza és mesél is róluk.
A műsor házigazdája Szamonek Vera, a Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely munkatársa és Rózsás Márton, barcsi helytörténész. A helytörténész hosszú évekig a barcsi múzeum munkatársa volt, mai napig rendszeres gyűjtőmunkát végez.
– Nagyon sok érdekes tárgyat kaptunk, aminek nagyon örültünk. A műsorra felajánlott tárgyak tulajdonosoknak anonimitást ígértünk, Marci pedig mindent megvizsgált a tárgyak kapcsán, majd természetesen bemutatta őket a közönségnek – mondta el Szamonek Vera.
– Kétség kívül az egyik legértékesebb tárgy a Birgeri csizma volt, ami egy Birgeri nevű katonatisztről kapta a nevét. Ő maga találta fel ezt az első világháborúban, ugyanis egész addig a tiszteknek ilyen kemény szárú egybe csizmájuk volt, ami ugye a lövész árokból való ki-be ugráláskor annyira nem jól működött. Ez a tiszt kitalálta, hogy itt bokánál egy hajlékony részt kell beiktatni, ami a járást is könnyebbé tette – mutatta be a csizmát Rózsás Márton.
A helytörténész nem tudta pontosan meghatározni, hogy mikori lehet a bemutatott darab, de ő maga az ötvenes és a hatvanas években látott katonákat ilyet hordani. A csizma népszerű volt az agronómusok körében is, aki kint jártak a határban és szántásban is szívesen használták, rettenetes strapabíró volt, hiszen marhabőrből készült. – Most, hogy utánanéztem, döbbentem meg a legjobban, hogy a militária, tehát a katonai felszerelést gyűjtők vagyonokat fizetnek egy eredeti, első világháborús csizmáért, akár százezreket is. Ez valószínű a hatvanas évekből származik, és amilyen állapotban ez van, igazán ritka darabnak számít – tette hozzá a helytörténész.
Fosztóka, késbakok és egy Kunffy Lajos alkotása is előkerült a somogyi kincsvadászoktól
- A régi paraszti élet kincsei közül több tárgyat is felvonultattak a tulajdonosok. A legtöbb behozott darab egy-egy, a régi paraszti életet szolgáló eszközök valamelyike volt, mint például a fosztóka vagy a dohányvágó, amiből a kettő bemutatott tárgy közül az egyik műtárgy is volt. – Két dohányvágónk is volt, amiből az egyik igazi műtárgy volt. A tárgy teljes mértékben tükrözte a kor, a stílus vagy az alkotó gondolkodásmódját, ízlését, technikáját. Volt egy számomra nagyon kedves tárgy is, egy fosztóka, amivel még én magam is dolgoztam annak idején. A paraszti gazdálkodás egyik fontos momentuma volt a kukorica fosztás és szedés, ilyenkor összegyűlt a falu népe, együtt dolgoztak, tréfálkoztak, mulattak és ezt a tárgyat használták ahhoz, hogy a csuhéjt lefosszák a csőről. Manapság ritkaságnak számít, örültünk is nagyon neki, értékről igazán nem tudunk beszélni, de minden esetre ritkaságnak számít – mondta el Rózsás Márton.
- A behozott tárgyak között volt még késbak is, ami készülhetett aranyból, ezüstből és alpakkából is, attól függően, hogy úri családé volt-e, vagy a parasztságban használták. A behozott darab alpakka volt, de egy ezüst darab abból a korból bizony akár 10 000 forintot is érhetett.
Egy kínai fogvájó pohár és egy fogtisztító készlet alja is bekerült repertoárba, ami annak idején sokkal nagyobb értéknek számított Magyarországban, mint a gyártó tartományban. Hiányosságuk miatt azonban itt négy-ötezer forintnál többet ezek sem értek.
- Egy Kunffy Lajos, somogytúri festő festménye is bekerült a kiállított termékek közé, ami sajnos az alkalmazott technika miatt körülbelül csak 20 000 ezer forintot ér, ennek is inkább érzelmi értéke volt.
A barcsi ÉrtékÉrtők sok érdekes tárgyat mutattak be, a jövőben pedig folytatni kívánják ezt a munkát, és bíznak benne, hogy egyre több ember kívánja megismerni az otthonában rejlő régiségeket.