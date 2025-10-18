Kincsvadászok Somogyban a magyar festőóriás egy alkotása is előkerült egy padlásról – szenzációs tárgyakat találtak

Olyan kincs került elő a barcsi ÉrtékÉrtők programban, amiért akár még az igazi Kincsvadászok is több százezer forintot adtak volna. A sok régiség között igazi műtárgyat is találhattunk, de egy Kunffy-kép, szenes vasaló, kínai fogvájó tartó, fosztóka és késbakok is előkerültek a Barcs és környékbeli otthonokból.

Késbakok kerültek ki a somogyi Kincsvadászok repertoárjából

Fotó: Dombi Regina

Ezért a csizmáért még a Kincsvadászok kereskedői megküzdöttek volna

Barcsi ÉrtéÉrtők címmel rendeztek Dél-Somogyban csücskében, Barcson kulturális eseményt, melynek alapötlete a népszerű televíziós műsor, a Kincsvadászok volt. A műsorhoz hasonló programba a barcsi és környékbeli lakosok segítségét kérték a szervezők, hogy ajánljanak fel különböző tárgyakat, melynek korát és értékét a szakértő meghatározza és mesél is róluk.

A műsor házigazdája Szamonek Vera, a Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely munkatársa és Rózsás Márton, barcsi helytörténész. A helytörténész hosszú évekig a barcsi múzeum munkatársa volt, mai napig rendszeres gyűjtőmunkát végez.

– Nagyon sok érdekes tárgyat kaptunk, aminek nagyon örültünk. A műsorra felajánlott tárgyak tulajdonosoknak anonimitást ígértünk, Marci pedig mindent megvizsgált a tárgyak kapcsán, majd természetesen bemutatta őket a közönségnek – mondta el Szamonek Vera.

– Kétség kívül az egyik legértékesebb tárgy a Birgeri csizma volt, ami egy Birgeri nevű katonatisztről kapta a nevét. Ő maga találta fel ezt az első világháborúban, ugyanis egész addig a tiszteknek ilyen kemény szárú egybe csizmájuk volt, ami ugye a lövész árokból való ki-be ugráláskor annyira nem jól működött. Ez a tiszt kitalálta, hogy itt bokánál egy hajlékony részt kell beiktatni, ami a járást is könnyebbé tette – mutatta be a csizmát Rózsás Márton.

Ez a Birgeri csizma eredeti állapotában akár több száz ezer forintot is érhet

Fotó: Dombi Regina

A helytörténész nem tudta pontosan meghatározni, hogy mikori lehet a bemutatott darab, de ő maga az ötvenes és a hatvanas években látott katonákat ilyet hordani. A csizma népszerű volt az agronómusok körében is, aki kint jártak a határban és szántásban is szívesen használták, rettenetes strapabíró volt, hiszen marhabőrből készült. – Most, hogy utánanéztem, döbbentem meg a legjobban, hogy a militária, tehát a katonai felszerelést gyűjtők vagyonokat fizetnek egy eredeti, első világháborús csizmáért, akár százezreket is. Ez valószínű a hatvanas évekből származik, és amilyen állapotban ez van, igazán ritka darabnak számít – tette hozzá a helytörténész.