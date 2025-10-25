Kísértet ösvény vár a Csombárdi Kastélyban

Csombárdon, a Pongrácz Kastély idén is különleges programmal várja a látogatókat Halloween alkalmából. Október 31-én délután 16 órától este 20–21 óráig a bátrabbak végigjárhatják a kísértet ösvényt, míg a család minden tagja számos szórakozási lehetőséget talál.

A kastélyban kézműves vásár és a helyi termelők portékái, valamint arcfestés, hajfonás, cukorkaeső és ugrálóvár gondoskodnak a jó hangulatról. A látogatók ízletes falatokkal is kedveskedhetnek: forró csokoládé, sütemények, forralt bor és meleg tea mellett élvezhetik a kastély és a park varázslatos atmoszféráját.

Az esemény helyszíne: Csombárd, Petőfi Sándor utca 12/A, Pongrácz Kastély. Vacsora, programok és családi hangulat – minden adott egy felejthetetlen Halloween estéhez.