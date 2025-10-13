Gumicukor akadt a torkán Dominiknek, fuldokolni kezdett a kisfiú a siófoki áruházban

Egy pillanat alatt történt a baj – a kisgyerek félrenyelt, és nem kapott levegőt.

– Jöttünk ki a Tesco-ból, gumicukor volt a kicsi kezében. Apa szeretett volna kérni egy szemet, de Dominik irigy lett, és hirtelen 3–4 darabot a szájába nyomott. Rögtön félrenyelte. Először kifehéredett, majd elszürkült és ellilult. Kivettük a kocsiból, és ütögetni kezdtem a hátát. Egy kis darab cukor ki is jött, hányt is a kicsi – mesélte a Sonline.hu-nak az iregszemcsei Tóthi Nikolett, Dominik édesanyja.

A kisgyerek félrenyelt – de gyorsan érkezett a segítség a siófoki rendőrök személyében

Forrás: Füves István engedélyével

Épp akkor érkeztek meg a rendőrök

A család szerencséjére épp akkor gördült a parkolóba egy rendőrautó. A Siófoki Rendőrkapitányság járőrei azonnal észlelték a bajt, és habozás nélkül a segítségükre siettek. A rendőrök az anyát és a kisfiút a rendőrautóba ültették, és szirénázva vitték őket a Siófoki Kórházba.

– A párom közben próbálta hívni a 112-t. Amíg átkapcsolták a mentőállomásra, mi már a kórház felé tartottunk. Még az autóban hallatszott egy nagy sóhaj, és ahogy megálltunk a sürgősségi előtt, visszatért Dominik színe. Amikor beértünk, felsírt, mire felértünk a gyerekorvoshoz, már hangosan sírt. Az orvos szerint jó, hogy ilyen gyorsan reagáltunk annak ellenére, hogy végül nem volt szükség beavatkozásra

– tette hozzá az édesanya, aki elárulta a járőrök nevét is: Szücs Kornél és Bakos Benjamin járőrök segítettek az esetnél.

Pánikroham tört rá, amikor a kisgyerek félrenyelte gumicukrot

Nikolett hozzátette, hogy a rendőrök gyorsasága és lélekjelenléte nélkül sokkal rosszabbul is végződhetett volna az eset.

– Már épp pánikroham tört rám, amikor megjöttek. És amikor megláttam őket, azt éreztem, hogy nem lesz baj, mert segítenek – mondta. A kisfiú édesapja, Füves István a közösségi oldalán is megosztotta a történteket.

– Egy átlagos vasárnap, ami majdnem tragédiába fulladt… de két igazi hős megmentette a kisfiam életét! Szeretném megköszönni annak a két fantasztikus, Siófokon szolgálatban lévő rendőrnek, Benjáminnak és Kornélnak, akik hihetetlen gyorsasággal és lélekjelenléttel segítettek a kisfiunkon. A Siófoki Rendőrkapitányság munkatársai példát mutattak. Két igazi angyal, kék ruhában – írta bejegyzésében.

