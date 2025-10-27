október 27., hétfő

Turisztikai vonzerő vagy múltidézés a Balatonfenyvesi kisvasút?

Címkék#balatonfenyvesi#kisvasút élmény#hangulat

A Balaton déli partjától néhány kilométerre, a Nagyberek csendes, nádasokkal és lápokkal tarkított vidékén zakatol az időtlen hangulatot árasztó Balatonfenyvesi kisvasút. A kisvasút nem csupán közlekedési eszköz, hanem a múlt egy darabja, amely generációkat köt össze.

Molnár Dániel

A Balatonfenyvesi kisvasút a magyarországi kisvasutak egyik igazi gyöngyszeme, amely a Balaton déli partjától néhány kilométerre, a Nagyberek lápos, nádasos vidékén kanyarog egészen Csisztafürdőig. Története az 1950-es évekre nyúlik vissza, eredetileg mezőgazdasági termények és tőzeg szállítására építették, később azonban a személyszállítás is megindult, így a helyiek és a gyerektáborok résztvevői számára is nélkülözhetetlenné vált.

70 éves a kisvasút jubileumi ünnepség 2020-ban. Fotó: Németh Levente
70 éves a kisvasút jubileumi ünnepség 2020-ban
Fotó: Németh Levente

– Régen többször is részt vettem a Balatonfenyvesi Református Táborban, melynek oszlopos program pontja volt a fenyvesi kisvonatozás. Imádtam minden percét, nagyon érdekes volt a fából készült padokon ülve utazni, és merengeni a tájban, örök emlék marad – emlékezett vissza Kovács Dániel, egy régi utas.

Élményút a turistáknak

A kisvasutazás egyszerre élmény a természet kedvelőinek és a nosztalgiát keresőknek. A lassú tempó, a csilingelő kerekek hangja, az arcunkat simogató szellő visszarepíti az utasokat a múltba, miközben a környék gazdag növényvilága felfedezésre csábít. Bár egyesek szerint a kisvasút inkább a múltidézés színtere, a valóság azt mutatja, hogy a mai családok és turisták számára is fontos élményt nyújt. 

20240907_Balatonfenyves Kisvasút nap_NL_sh9
Huszonhetedik alkalommal rendezte meg a MÁV-START a kisvasúti napot Balatonfenyvesen, 2024-ben
 Fotó: Németh Levente

A fiatalabb generáció itt találkozhat a régi vasúti világ hangulatával, a felnőttek pedig visszaemlékezhetnek a gyerekkori nyári kalandokra. Így a Balatonfenyvesi kisvasút egyaránt szolgál múltidézést és turisztikai élményt, miközben Csisztafürdővel kiegészülve teljes nyári programként is működik.

75 éve szolgálatban a kisvasút

A Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút története 1950 tavaszán kezdődött, amikor a Balaton egykor legnagyobb öblét képező Nagyberek területén megkezdték a vasútvonal építését Balatonfenyves és Imremajor között. A cél a lecsapolt területen létrejövő Balaton-Nagybereki Állami Gazdaság szállítási igényeinek kielégítése volt. A kezdeti munkálatok során politikai elítéltek is dolgoztak a területen. A vágányok 600 mm nyomtávolsággal készültek, majd 1952-től 760 mm-re bővítették őket. 

Korábban gazdasági feladatokat látott el a fenyvesi kisvasút
Fotó: Németh Levente

A vasút kezdetben mezőgazdasági terményeket és tőzeget szállított, később pedig személyszállítás is indult 1956. június 3-án. A vonal az 1980-as évektől a csisztai gyógyfürdő népszerűségének köszönhetően egyre nagyobb turisztikai jelentőségre tett szert. A vasút ma is működik, és az ország egyetlen minden nap közlekedő kisvasútja. A vonalon nosztalgiavonatok is közlekednek, amelyek lehetővé teszik az utasok számára, hogy megismerkedjenek a Balaton déli partjának gazdag növény- és állatvilágával.

 

