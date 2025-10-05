Így használd helyesen a klímádat fűtésre

A klímás fűtés egyre népszerűbb megoldássá válik a hideg hónapokban, köszönhetően a modern inverteres klímák hatékony és gazdaságos működésének. Ezek a berendezések már képesek alacsony külső hőmérséklet mellett is megbízható meleget biztosítani, ami sokak számára vonzó alternatívává teszi őket a hagyományos fűtési rendszerekkel szemben. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a klíma fűtési módban való használata nem mindig olcsó és problémamentes — számos gyakori hibát követhetünk el, amelyek jelentősen megnövelhetik a villanyszámlát és csökkenthetik a komfortérzetet.

Klíma kültéri egység szerelése. - Fotó: Csapó Balázs

Ezek a leggyakoribb hibák

Az egyik leggyakoribb probléma az elhanyagolt karbantartás. – A beltéri egység porosodása, penészedése vagy eldugulása nemcsak a hatékonyságot rontja, hanem egészségügyi kockázatot is jelent. Érdemes évente egyszer, inkább a nyári szezon előtt átnézetni a berendezéseket, de a fűtési szezon előtt is nem árt ha a lerakódott portól, megszabadítjuk a készülékünket – mondta Pintér Bálint, kaposvári épületgépész technikus.

Klíma beltéri egység tisztítása. - Fotó: Rákóczy Ádám

A másik gyakori hiba a beltéri egység nem megfelelő elhelyezése. Ha túl magasan vagy túl alacsonyan van felszerelve, a meleg levegő nem oszlik el egyenletesen a térben, ami kellemetlen légáramlást és magasabb energiafogyasztást eredményezhet - hívat fel a figyelmet Pintér Bálint, kaposvári épületgépész technikus. A ventilátor sebessége és a lamellák iránya is kulcsfontosságú a hatékony működéshez.

Nem minden klíma alkalmas fűtésre

Szintén gyakran figyelmen kívül hagyjuk a hőszigetelés jelentőségét. Egy rosszul szigetelt lakásban a klíma fűtési módja sokkal kevésbé hatékony, és a villanyszámla gyorsan az egekbe szökhet. Érdemes tehát nemcsak a klímaberendezésre, hanem a lakás hőszigetelésére is figyelmet fordítani.

Ne felejtsük el, hogy vannak kifejezetten fűtésre optimalizált készülékek. Sokan azt hiszik, hogy mindegyikkel lehet fűteni, ám ez nem így van. Azok a készülékek amelyet nem fűtésre vannak optimalizálva, annak bizonyos hőmérséklet alatt jegesedni fog a kültéri egysége, és így nem lehet használni a készüléket.

– hívta fel a figyelmet Pintér Bálint, kaposvári épületgépész technikus.