1 órája
Kihagyhatatlan: olcsóbb fűtési megoldás féláron – néhány napig tart csak a „beklímázási" akció
Most érdemes beruházni: az állami vállalattól féláron is beszerezhetjük a klímaberendezést beüzemeléssel együtt. Az MVM Optimum Kft. október 20. és november 2. között futó akciója keretében, a klíma támogatás igénybevételével akár 50 százalék kedvezménnyel juthatunk korszerű, fűtésre is alkalmas készülékekhez.
Az MVM Optimum Kft. október 20. és november 2. között olyan akciót indít, amelynek keretében akár 50 százalékos kedvezménnyel lehet korszerű, hűtésre és fűtésre is alkalmas klímaberendezéseket vásárolni. A klíma támogatás lehetősége nemcsak anyagilag vonzó, de hosszú távon is logikus lépés, hiszen a modern hőszivattyús klímák a hagyományos rendszerekhez képest sokkal energia hatékonyabbak.
Ki jogosult a klíma támogatásra?
Az akció ideje alatt a vásárlók teljes körű szolgáltatást kapnak, az ajánlatkéréstől a helyszíni felmérésen át egészen a telepítésig mindent az MVM szakemberei intéznek. A konstrukció kifejezetten a lakossági ügyfeleknek szól, és csak olyan ingatlanokra vonatkozik, ahol nincs még fűtésre alkalmas split- vagy multi-split klíma. A kedvezmény kizárólag olyan épületek esetében érhető el, ahol önálló gáz- vagy elektromos fűtés működik, tehát távfűtéses vagy központi fűtésű lakások esetében nem alkalmazható. A program célja, hogy valós, mérhető energiamegtakarítást eredményezzen – ezért az akció az energiamegtakarítási követelményekhez (EKR) is igazodik, és más állami vagy uniós támogatással nem vonható össze.
Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) lehetőséget biztosít arra, hogy a klímaberendezés telepítésével elért energiamegtakarítás vagyonértékű jogként elszámolható legyen. Az így létrejövő, hivatalosan igazolt energiamegtakarítás (HEM) értéke beépül a berendezés árába, így a vásárló már a kezdetektől kedvezőbb áron juthat korszerű, fűtésre is alkalmas klímához.
Zöldebb fűtési megoldás
A kezdeményezés mögött egy egyre látványosabb trend áll, a klíma már nem csak a nyári forróság ellenszere, hanem a fűtési szezon egyik legésszerűbb megoldása is. Az inverteres technológia lényege, hogy a készülék képes hőenergiát áthelyezni egyik térből a másikba – vagyis ugyanazzal az elvvel fűt, amivel hűt. Ennek köszönhetően akár három-négyszer több hőenergiát képes előállítani, mint amennyi villamos energiát elhasznál, így egy átlagos háztartás fűtési költségei látványosan lecsökkenhetnek. Az energiahatékonyság mellett környezetvédelmi szempontból is előnyös, hiszen kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, és hozzájárul Magyarország energia-megtakarítási céljainak teljesítéséhez.
Ezekre figyeljünk főként
A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek a klíma telepítése csak az első lépés, a hosszú távú megtakarítás kulcsa a tudatos fűtés klímával.
Az egyik leggyakoribb probléma a klímaberendezések elhanyagolt karbantartása. A beltéri egységben felgyülemlő por, penész vagy lerakódás nemcsak a készülék hatékonyságát csökkenti, hanem komoly egészségügyi kockázatot is hordozhat. Érdemes évente legalább egyszer – lehetőleg a nyári szezon kezdete előtt – szakemberrel átvizsgáltatni a rendszert. A fűtési szezon előtt szintén ajánlott megtisztítani a berendezést a lerakódott portól, hogy az hatékonyan és higiénikusan működjön – tanácsolja Pintér Bálint, kaposvári épületgépész technikus.
- Gyakori hiba továbbá a beltéri egység nem megfelelő elhelyezése. Ha túl magasan vagy túl alacsonyan kerül felszerelésre, a meleg levegő nem tud egyenletesen eloszlani a helyiségben, ami kellemetlen légáramlást és megnövekedett energiafogyasztást okozhat – hívja fel a figyelmet a klímaszerelő szakember. A ventilátor fordulatszáma és a lamellák iránya szintén döntő szerepet játszik a klíma hatékony és komfortos működésében.