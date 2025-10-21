Kihagyhatatlan: olcsóbb fűtési megoldás féláron – néhány napig tart csak a „beklímázási" akció

Az MVM Optimum Kft. október 20. és november 2. között olyan akciót indít, amelynek keretében akár 50 százalékos kedvezménnyel lehet korszerű, hűtésre és fűtésre is alkalmas klímaberendezéseket vásárolni. A klíma támogatás lehetősége nemcsak anyagilag vonzó, de hosszú távon is logikus lépés, hiszen a modern hőszivattyús klímák a hagyományos rendszerekhez képest sokkal energia hatékonyabbak.

Új klíma támogatási akció elérhető

Ki jogosult a klíma támogatásra?

Az akció ideje alatt a vásárlók teljes körű szolgáltatást kapnak, az ajánlatkéréstől a helyszíni felmérésen át egészen a telepítésig mindent az MVM szakemberei intéznek. A konstrukció kifejezetten a lakossági ügyfeleknek szól, és csak olyan ingatlanokra vonatkozik, ahol nincs még fűtésre alkalmas split- vagy multi-split klíma. A kedvezmény kizárólag olyan épületek esetében érhető el, ahol önálló gáz- vagy elektromos fűtés működik, tehát távfűtéses vagy központi fűtésű lakások esetében nem alkalmazható. A program célja, hogy valós, mérhető energiamegtakarítást eredményezzen – ezért az akció az energiamegtakarítási követelményekhez (EKR) is igazodik, és más állami vagy uniós támogatással nem vonható össze.

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) lehetőséget biztosít arra, hogy a klímaberendezés telepítésével elért energiamegtakarítás vagyonértékű jogként elszámolható legyen. Az így létrejövő, hivatalosan igazolt energiamegtakarítás (HEM) értéke beépül a berendezés árába, így a vásárló már a kezdetektől kedvezőbb áron juthat korszerű, fűtésre is alkalmas klímához.

Zöldebb fűtési megoldás

A kezdeményezés mögött egy egyre látványosabb trend áll, a klíma már nem csak a nyári forróság ellenszere, hanem a fűtési szezon egyik legésszerűbb megoldása is. Az inverteres technológia lényege, hogy a készülék képes hőenergiát áthelyezni egyik térből a másikba – vagyis ugyanazzal az elvvel fűt, amivel hűt. Ennek köszönhetően akár három-négyszer több hőenergiát képes előállítani, mint amennyi villamos energiát elhasznál, így egy átlagos háztartás fűtési költségei látványosan lecsökkenhetnek. Az energiahatékonyság mellett környezetvédelmi szempontból is előnyös, hiszen kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, és hozzájárul Magyarország energia-megtakarítási céljainak teljesítéséhez.