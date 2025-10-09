Hiába a szaki a hunyó, neked kell fizetni az akár egymilliós büntit

Az elmúlt hetekben több nagyatádi kapott váratlan üzenetet az önkormányzattól. Bár minden település helyi településképi rendeletlében szabályozza azt, hogy hova és milyen módon lehet a klímaberendezés kültéri egységét felszereltetni, mégis sokan hagyják figyelmen kívül ezt a szabályozást, aminek pedig súlyos pénzbírság lehet a következménye.

A rossz helyre felszerelt klímaberendezés akár egy millióba is fájhat

Fotó: Csapó Balázs

Senki sem ússza meg – Somogyban már leszedetik a szabálytalanul felszerelt klímaberendezéseket

A Nagyatádi Kibeszélő nevű közösségi csoportban egy névtelen követő tette közzé azt a hivatalos megkeresést, amelyben felszólítja az önkormányzat, hogy a klímaberendezés helytelenül felszerelt kültéri egységét helyeztesse át vagy szereltesse le. A dokumentumot megosztó úgy gondolta, ha ezen a közösségi platformon osztja meg a vele megtörtént esetet, talán többen fel tudnak készülni az esetleges őket is érintő szankciókra.

A hivatalos dokumentum szerint a klíma tulajdonosa a berendezés felszereltetésekor nem vette figyelembe a helyi településképi rendeletet, mely szerint a ”Közmű- és klímaberendezés kültéri egysége, gáznyomás-szabályozó, gázmérő és gázvezeték az épületek utcai homlokzatán közterületről látható módon nem helyezhető el”. Ezért felszólították, hogy a levél kézhezvételétől számítva 15 napon belül írásban nyilatkozzon róla, hogy a klímaberendezését a fő homlokzatról mikor szereli le.

Megkerestük a helyi önkormányzatot a kérdés tisztázása érdekében.

– Ez nem egy újszerű dolog. Erre mindig is volt precedens és úgy gondolom lesz is még biztosan. Tudomást könnyű arról szerezni, ha egy berendezést nem szabályosan szereltek fel, hiszen az utcán járva-kelve ezt könnyű felfedezni. Valószínűleg a közösségi csoportban is pont ilyen esetek láttak most napvilágot – mondta el Svégel Gábor, Nagyatád Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodájának vezetője.

Fontos, hogy tisztában legyünk a településképi rendelet szabályaival

Fotó: Mártonfai Dénes

– A helyi településképi rendelet pontosan leírja, hova lehet rakatni a berendezéseket és hova nem. Erről mindenkinek tudnia kell, aki berendezést szeretne felszereltetni. Viszont azt tapasztalom, hogy az emberek nagy része ezt nem teszi meg, nem fordít rá energiát és időt, hogy utánajárjon. Pedig nem két forintos beruházásról van szó, evidens lenne, hogy alaposan megismerjük a szabályozást – mondta el az önkormányzat munkatársa.