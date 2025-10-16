1 órája
Szia uram, 10 millióért kricsmi érdekel? Végleg lejárt a kiskocsmák ideje: egyre több presszó zár be, vagy keres új gazdát
Kaposváron látványosan megszaporodtak az utóbbi hónapokban a „kiadó” és „eladó” táblák a kisebb presszók, sörözők és kocsmák ajtajain, valamint évek óta bezártakat is lehet látni. Egy korszak lassan leáldozni látszik: a város egykor nyüzsgő kocsmavilágát ma egyre több üresen álló helyiség és bezárt ajtó jelképezi. De vajon tényleg lejárt a hagyományos kocsmák, presszók ideje, vagy csak átalakulóban van a vendéglátás?
A városban, ahol korábban minden sarkon akadt egy törzshely, ma már egyre több a bezárt vendéglátóhely. A tendencia nem új, de az elmúlt egy évben érezhetően felgyorsult: több, évtizedek óta működő kis kocsma is lehúzta a rolót.
Kocsma nélkül más a város – átalakuló közösségi élet Kaposváron
A legújabb hirdetések között egy Berzsenyi utcai presszó is feltűnt, amely már évek óta zárva tart, most azonban meglepően korrekt áron került eladósorba. A vendéglátóegységet meghirdető Duna House-tól Füzi Tünde elmondta, hogy a kocsma körülbelül tíz éve nem üzemel, és a tulajdonosok most úgy döntöttek, el szeretnék adni az ingatlant. Az ingatlan irányára tízmillió forint, azonban a mellette található különálló egység is megvásárolható, tizenhatmillió forintért, így akár egy nagyobb, összenyitható vendéglátóhely is kialakítható.
Az ingatlankínálatban feltűnt egy ikonikus presszó is a Fő utcáról, amely kiadó. Sok baráti társaságnak a találkozópontja volt, hiszen van csocsó, biliárd és darts is.
A városban korábban legendásnak számító helyek eltűnése nemcsak gazdasági, hanem kulturális változást is jelez. A „sarki kocsma” sokak számára közösségi tér volt, ahol találkoztak, beszélgettek, vagy épp csak leültek egy sörre a nap végén (vagy napkezdésnél?). Ma ezek helyét sokszor pókhálós, poros lelakatolt ajtók váltják fel.
Kaposváron több közkedvelt vendéglátóhely is eltűnt a múltban és már csak emlékeinkben él. A Diófa Panzió-Söröző sokak kedvence volt: a város egyik hangulatos találkozóhelyeként működött évtizedeken át, ahol generációk nőttek fel a teraszon elfogyasztott fröccsök és baráti beszélgetések mellett. Az épület mára a múlté – a helyet elbontották, de emléke sok kaposvári számára összefonódott a város régi, családias vendéglátásával.
Hasonló sorsra jutott a Lapos, hivatalos nevén Kaposi Borozó is, amely 1952-es megnyitásától kezdve több mint fél évszázadon át volt a város egyik legismertebb kocsmája. Itt a piacról betérők, munkából hazafelé tartók és diákok egyaránt megfordultak, így a Lapos igazi közösségi térként működött. 2008-ban azonban végleg bezárt, ezt az épületet lebontották.
Valószínűleg a forgalom visszaesése, a magasabb bérleti díjak, személyes tragédiák és a szigorodó szabályozások együttesen nehezítették meg a működést – ma már sokak szerint egyszerűen nem éri meg kocsmát üzemeltetni. A rohanó hétköznapokban a vendégek ritkábban térnek be, kevesebbet költenek, és egyre többen inkább otthon fogyasztanak. A fiatalabb generáció pedig már egészen más típusú szórakozási formákat keres.
Van amikor a lakóknak van elege
Előfordul, hogy egy vendéglátóhely a környékbeliek nyomására kényszerül bezárni – városi legenda szerint így járt korábban az egykor közkedvelt Bombardier Pub is. Hasonló helyzet alakult ki nemrég a City Presszó körül is, ám új üzemeltetővel a mai napon is nyitva tart. Elmondása szerint rendben zajlik a működés, a presszó pedig rendelkezik a szükséges engedélyekkel az előírásoknak megfelelő üzemeltetéshez.
- A társadalmi szokások is gyökeresen átalakultak: a fiatalok közösségi élete nagyrészt az online térbe költözött, és a klasszikus kocsmák helyét ma már a modern kávézók, romkocsmák vagy tematikus, élményalapú helyek veszik át.