Szia uram, 10 millióért kricsmi érdekel? Végleg lejárt a kiskocsmák ideje: egyre több presszó zár be, vagy keres új gazdát

A városban, ahol korábban minden sarkon akadt egy törzshely, ma már egyre több a bezárt vendéglátóhely. A tendencia nem új, de az elmúlt egy évben érezhetően felgyorsult: több, évtizedek óta működő kis kocsma is lehúzta a rolót.

Kocsma nélkül más a város – átalakuló közösségi élet Kaposváron

A legújabb hirdetések között egy Berzsenyi utcai presszó is feltűnt, amely már évek óta zárva tart, most azonban meglepően korrekt áron került eladósorba. A vendéglátóegységet meghirdető Duna House-tól Füzi Tünde elmondta, hogy a kocsma körülbelül tíz éve nem üzemel, és a tulajdonosok most úgy döntöttek, el szeretnék adni az ingatlant. Az ingatlan irányára tízmillió forint, azonban a mellette található különálló egység is megvásárolható, tizenhatmillió forintért, így akár egy nagyobb, összenyitható vendéglátóhely is kialakítható.

Az ingatlankínálatban feltűnt egy ikonikus presszó is a Fő utcáról, amely kiadó. Sok baráti társaságnak a találkozópontja volt, hiszen van csocsó, biliárd és darts is.

A városban korábban legendásnak számító helyek eltűnése nemcsak gazdasági, hanem kulturális változást is jelez. A „sarki kocsma” sokak számára közösségi tér volt, ahol találkoztak, beszélgettek, vagy épp csak leültek egy sörre a nap végén (vagy napkezdésnél?). Ma ezek helyét sokszor pókhálós, poros lelakatolt ajtók váltják fel.

Kaposváron több közkedvelt vendéglátóhely is eltűnt a múltban és már csak emlékeinkben él. A Diófa Panzió-Söröző sokak kedvence volt: a város egyik hangulatos találkozóhelyeként működött évtizedeken át, ahol generációk nőttek fel a teraszon elfogyasztott fröccsök és baráti beszélgetések mellett. Az épület mára a múlté – a helyet elbontották, de emléke sok kaposvári számára összefonódott a város régi, családias vendéglátásával.

Hasonló sorsra jutott a Lapos, hivatalos nevén Kaposi Borozó is, amely 1952-es megnyitásától kezdve több mint fél évszázadon át volt a város egyik legismertebb kocsmája. Itt a piacról betérők, munkából hazafelé tartók és diákok egyaránt megfordultak, így a Lapos igazi közösségi térként működött. 2008-ban azonban végleg bezárt, ezt az épületet lebontották.