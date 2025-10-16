október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó

49 perce

Szia uram, 10 millióért kricsmi érdekel? Végleg lejárt a kiskocsmák ideje: egyre több presszó zár be, vagy keres új gazdát

Címkék#kaposvári#városban#presszó#kocsma

Kaposváron látványosan megszaporodtak az utóbbi hónapokban a „kiadó” és „eladó” táblák a kisebb presszók, sörözők és kocsmák ajtajain, valamint évek óta bezártakat is lehet látni. Egy korszak lassan leáldozni látszik: a város egykor nyüzsgő kocsmavilágát ma egyre több üresen álló helyiség és bezárt ajtó jelképezi. De vajon tényleg lejárt a hagyományos kocsmák, presszók ideje, vagy csak átalakulóban van a vendéglátás?

Munkatársunktól

A városban, ahol korábban minden sarkon akadt egy törzshely, ma már egyre több a bezárt vendéglátóhely. A tendencia nem új, de az elmúlt egy évben érezhetően felgyorsult: több, évtizedek óta működő kis kocsma is lehúzta a rolót.

Az eladó kocsma
Az eladó kocsma Forrás: Facebook

Kocsma nélkül más a város – átalakuló közösségi élet Kaposváron

A legújabb hirdetések között egy Berzsenyi utcai presszó is feltűnt, amely már évek óta zárva tart, most azonban meglepően korrekt áron került eladósorba. A vendéglátóegységet meghirdető Duna House-tól Füzi Tünde elmondta, hogy a kocsma körülbelül tíz éve nem üzemel, és a tulajdonosok most úgy döntöttek, el szeretnék adni az ingatlant. Az ingatlan irányára tízmillió forint, azonban a mellette található különálló egység is megvásárolható, tizenhatmillió forintért, így akár egy nagyobb, összenyitható vendéglátóhely is kialakítható.

Az ingatlankínálatban feltűnt egy ikonikus presszó is a Fő utcáról, amely kiadó. Sok baráti társaságnak a találkozópontja volt, hiszen van csocsó, biliárd és darts is. 

A Boszporusz is kiadó Forrás: ingatlan.com

A városban korábban legendásnak számító helyek eltűnése nemcsak gazdasági, hanem kulturális változást is jelez. A „sarki kocsma” sokak számára közösségi tér volt, ahol találkoztak, beszélgettek, vagy épp csak leültek egy sörre a nap végén (vagy napkezdésnél?). Ma ezek helyét sokszor pókhálós, poros lelakatolt ajtók váltják fel.  

Kaposváron több közkedvelt vendéglátóhely is eltűnt a múltban és már csak emlékeinkben él. A Diófa Panzió-Söröző sokak kedvence volt: a város egyik hangulatos találkozóhelyeként működött évtizedeken át, ahol generációk nőttek fel a teraszon elfogyasztott fröccsök és baráti beszélgetések mellett. Az épület mára a múlté – a helyet elbontották, de emléke sok kaposvári számára összefonódott a város régi, családias vendéglátásával.

A Diófa sokak kedvence volt
A Diófa sokak kedvence volt Fotó: Lang Róbert

Hasonló sorsra jutott a Lapos, hivatalos nevén Kaposi Borozó is, amely 1952-es megnyitásától kezdve több mint fél évszázadon át volt a város egyik legismertebb kocsmája. Itt a piacról betérők, munkából hazafelé tartók és diákok egyaránt megfordultak, így a Lapos igazi közösségi térként működött. 2008-ban azonban végleg bezárt, ezt az épületet lebontották.

A Lapos
A Lapos Fotó: Lang Róbert

Valószínűleg a forgalom visszaesése, a magasabb bérleti díjak, személyes tragédiák és a szigorodó szabályozások együttesen nehezítették meg a működést – ma már sokak szerint egyszerűen nem éri meg kocsmát üzemeltetni. A rohanó hétköznapokban a vendégek ritkábban térnek be, kevesebbet költenek, és egyre többen inkább otthon fogyasztanak. A fiatalabb generáció pedig már egészen más típusú szórakozási formákat keres.

Van amikor a lakóknak van elege 

Előfordul, hogy egy vendéglátóhely a környékbeliek nyomására kényszerül bezárni – városi legenda szerint így járt korábban az egykor közkedvelt Bombardier Pub is. Hasonló helyzet alakult ki nemrég a City Presszó körül is, ám új üzemeltetővel a mai napon is nyitva tart. Elmondása szerint rendben zajlik a működés, a presszó pedig rendelkezik a szükséges engedélyekkel az előírásoknak megfelelő üzemeltetéshez.

A City Presszó 2025. október 16-án
A City Presszó 2025. október 16-án Fotó: Lang Róbert
  • A társadalmi szokások is gyökeresen átalakultak: a fiatalok közösségi élete nagyrészt az online térbe költözött, és a klasszikus kocsmák helyét ma már a modern kávézók, romkocsmák vagy tematikus, élményalapú helyek veszik át.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu