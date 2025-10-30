Ez gyilkolja a motor belsejét – Ha nem figyelsz, brutális kárt teszel az autódban

Az elmúlt évtizedekben az autóipar egyik fontos előrelépésének számított a közvetlen befecskendezéses benzinmotor. Ez a megoldás lehetővé teszi a motor hatékonyabb égését, kedvezőbb fogyasztást és alacsonyabb károsanyag-kibocsátást – legalábbis elméletben. A valóság azonban azt mutatja, hogy a technológia nem mentes a gondoktól, egyre több autóst ér váratlan és költséges műszaki probléma, elsősorban a motorban kialakuló kokszosodás miatt.

Kokszosodás kívülről nem látható, csak szétszerelés után derül rá fény. Fotó: Gazdag Mihály

Mi az a kokszosodás, és miért alakul ki?

A kokszosodás során a motor belsejében, különösen a szelepeken, szívócsatornákban vagy a szívósoron olyan lerakódások képződnek, amelyek elszennyezik az égéstérhez vezető utat. Fontos, ahogyan az egészségünk esetében is úgy az autónk esetében is a megelőzés. Figyeljünk a rendszeres szervízek elvégzésére, és ne legyünk szűkmarkúak az olaj cserével kapcsolatban. Vannak akik azt gondolják hogy nincs meg a 10-15 ezer kilóméter megtett út, és nem szükséges a cseréje, miközben az olaj már több mint egy éves. – A kokszosodáshoz vezethet a rossz minőségű motorolaj, de az elhanyagolt vagy elhúzott motorolaj cserék időpontja is, illetve a sok városi használat, amikor csak nagyon rövid ideig megyünk rövid távon az autóval – mondta Buzsáki Bence, a Buzsáki Autó És Gumiszervíz tulajdonosa.

A laikusoknak is beszédes képek: így néz ki egy kokszos közvetlen befecskendezéses motor.

Illusztráció: injektor.hu

Jelek hogy gond van az autónkkal

Nem mindig jelez az autó hibajelző lámpája, apró működésbeli különbségek vehetők észre, amelyekkel az autó jelzi a hibát. Lomhábbá válhat az autó, ingadozhat az alapjárat, megnőhet a fogyasztás. Ami még nagyobb gond, hogy ezek e jelenségek már igen korán, 50–100 ezres futásteljesítménynél is jelentkezhetnek – persze mindez nagyban függ az autó típusától, illetve a felhasználás módjától. A meghibásodás egy dolog, talán ennél is bosszantóbb a javítás nehézsége, továbbá költsége.

Megoldás a teljes szétszerelés

A legköltségesebb és hatékony megoldás a teljes szétszerelés és az érintett részek kitisztítása. Az egyik legelterjedtebb módszer a dióhéj-szórásos tisztítás, amely hasonlóan működik, mint a homokszórás, csak itt finom dióhéjőrleményt használnak a fémfelületek kímélése érdekében. A szemcséket nagy nyomással juttatják el a szennyezett részekhez, miközben egy elszívóberendezés gondoskodik arról, hogy a leváló kokszmaradványokat azonnal eltávolítsák.