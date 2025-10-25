október 25., szombat

Brutalitás

36 perce

A Koloszár Valentint a Népligetben késsel kirabló nő a bíróság elé állt, ítélet továbbra sincs

Címkék#ítélet#Koloszár Valentin#Népligetben#vádlott#támadás

Ahogy korábban megírtuk, Koloszár Valentin támadói bíróság elé álltak nyáron. Akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészületi ülésen tárgyalta annak a férfinak és nőnek az ügyét, akik tavaly késsel rabolták ki Koloszár Valentin magyar bajnok bokszolót a Népligetben.

Lugosi Laura

A fiatal kaposvári sportoló, Koloszár Valentin Romániából jött haza egy válogatott tornáról, Budapesten szállt volna át egy Kaposvárra tartó buszjáratra. 

Koloszár Valentin az OB-n
Koloszár Valentin az OB-n 
Fotó: Dömötör Csaba

Koloszár Valentin ügye - hosszú a priusza a vádlott nőnek

A bíróságon a felfegyverkezve elkövetett rablással vádolt férfi a nyáron, az előkészítő tárgyaláson elismerte a bűnösségét, és bocsánatot kért Valentintől. A vádlott elfogadta az ügyész által indítványozott öt év szabadságvesztést. A társára 6 év és 6 hónap szabadságveszést kért az ügyész, ám a nő nem fogadta el, így a tárgyalása most, októberben folytatódott. A nyáron arra hivatkozva kérte, hogy ne büntessék meg, mert három kisgyermeke van, és a családjának kell segítenie.
A nő bűnlajstroma meglehetősen hosszú, amit a mostani, októberi tárgyaláson a bírónő is felidézett, hangsúlyozva, hogy az elítéltnek már több korábbi ügye is volt.
2021 decemberében garázdaság miatt hat hónap szabadságvesztésre ítélték, amelynek végrehajtását egy évre felfüggesztették. Ezt követően, 2022 májusában a bíróság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt egy év két hónap szabadságvesztést szabott ki, amelynek végrehajtását két év próbaidőre függesztette fel. A kaposvári bokszoló sérelmére elkövetett cselekmény után is születtek ellene jogerős ítéletek: 2024 novemberében garázdaság vétsége miatt 300 óra közérdekű munkára, míg 2025 márciusában – bűnsegédként elkövetett garázdaság bűntette miatt – 312 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság.
A bírónő hozzátette: az asszony ellen jelenleg is folyamatban vannak büntetőeljárások, többek között lopás és garázdaság gyanújával. A tárgyalásra a bíróság tanúként beidézte Koloszárt is, aki újra visszaemlékezett a támadásra, megerősítve, hogy a nő is részt vett benne. T. Mária továbbra is azt állítja, hogy az egész eset egy félreértés. A tárgyalás egy idő után mindig ugyanarra a pontra jutott vissza; tudhatta-e a nő, hogy egy rablásban vesz részt, vagy pedig valóban csak egy félreértés az egész. 
Ítélet egyelőre nem született, a döntésre várhatóan januárban kerül sor. A nő addig házi őrizetben tartózkodik.

 

 

