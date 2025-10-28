Barcs nem terheli tovább a lakosságot – marad a kommunális adó mértéke

Nem változik a kommunális adó Barcson – erről döntött a város képviselő-testülete legutóbbi ülésén. A városvezetés a stabilitás és a lakosság anyagi biztonsága mellett érvelt. A tanácskozáson szó esett a szociális bérlakások helyzetéről és a városüzemeltetés aktuális kihívásairól is.

Döntött a barcsi képviselő testület: nem emelkedik a kommunális adó mértéke a településen

Forrás: Barcs Város facebook oldala

Barcs város képviselő testülete a múlt héten tartott ülésén ismét a felelős gazdálkodás és a pénzügyi stabilitás mellett tette le a voksát. A testület döntése alapján a kommunális adó mértéke a következő időszakban sem változik, így a lakosságot nem terheli újabb fizetési kötelezettség.

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet kötelező felülvizsgálatakor a képviselők az állampolgárok érdekeit és teherbíró képességét helyezték előtérbe. Anderné Röszler Erika, Barcs város polgármesterének javaslatára a testület megerősítette: Barcs – mint a hátrányos helyzetű térség központja – nem engedheti meg magának, hogy tovább növelje a lakosság anyagi terheit.

15 milliós a lakbérhátralék a településen – ez ellen tenni kell valamit

A napirenden szerepelt a szociális lakásbérleti rendszer áttekintése is. A testület célja, hogy megőrizze az egyensúlyt a szociális méltányosság és a költségvetési fegyelem között. Ennek értelmében a szociális bérlakások bérleti díjai változatlanok maradnak, viszont a piaci alapon bérbe adott önkormányzati ingatlanok licitált indulóárát a jelenlegi piaci viszonyokhoz igazították.

Új szabályként a szociális lakásokra pályázóknak ezentúl banki igazolással kell alátámasztaniuk pénzforgalmi számlájukon lévő összegeiket. Az intézkedés célja, hogy a támogatások valóban a rászorulókhoz jussanak, és elkerülhető legyen a rendszerrel való visszaélés.

A rendelkezés időszerűségét mutatja, hogy a Városgazdálkodási Igazgatóság jelenleg is mintegy 15 millió forintos lakbérhátralékkal kénytelen számolni, amely elsősorban a szociális bérlakások körében halmozódott fel.

Ungvári Zoltán képviselőnek több ízben kellett felszólalnia: mind a gyógyfürdőt, mind pedig a városképet érintő kérdésekben

Forrás: Barcs Város facebook oldala

Egyre több a gond a gyógyfürdőn

Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság vezetője beszámolójában ismertette a városüzemeltetés eredményeit és kihívásait. Elmondta, hogy a gyógyfürdőben történt két tűzesetet a 25 éves, elhasználódott gépészeti rendszer túlterhelése, valamint az EON betáp kábelének meghibásodása okozta. A meghibásodások a főszezonban mintegy 8 millió forintos bevételkiesést jelentettek. A vezető hozzátette: a teljes korszerűsítés pályázati forrásból valósulhat meg.