Retro

3 órája

Ilyen volt a buli Siófokon, amit Dévényi Tibi csinált ezer éve tán

Címkék#Balaton#Siófok#koncert#fesztivál

Siófok a nyár fényében újra életre kelt: a Képes Újság kétnapos sajtófesztiválja összegyűjtötte olvasóit és a lapok szerkesztőit. A régi idők hangulatában, fényképek, irodalmi színpadok és koncertek mellett ünnepelték a sajtó és a közönség barátságát a Balaton partján.

Munkatársunktól
Ha esik, ha fúj, de mindenekelőtt, ha napfényben fürdik a Balaton partja, Siófok hivatalosan is a sajtó ünnepének színtere. A Képes Újság kétnapos fesztiválja minden titkolózás nélkül várt minden olvasót és érdeklődőt, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a lapok műhelymunkájával és szerkesztőivel. Az esemény célja, hogy a személyes találkozás révén szorosabb kötelék alakuljon ki az olvasók és a sajtómunkások között, mindezt gazdag, változatos programkínálattal fűszerezve. Koncertek, irodalmi színpadi előadások, fotókiállítások és divatbemutatók sora töltötte meg a várost élettel és izgalommal.

Koncertek, irodalmi színpadi előadások, fotókiállítások és divatbemutatók 1978-ból
Koncertek, divatbemutatók és fotókiállítások

A fesztivál hivatalos nyitó eseménye 1978. július 29-én délelőtt 10 órakor kezdődött a Rózsa-ligetben, ahol a Képes Újság fotópályázatának díjnyertes alkotásait állították ki. A kiállításon somogyi fotósok, köztük Csonka Béla, Juhos Nándor és Péter János munkái is láthatók, bemutatva a régió tehetségeit. Délután 2 órakor a művelődési központ belső udvarában az irodalmi szabad színpad várta az érdeklődőket, ahol szerzők és előadók találkozhattak a közönséggel. A pályázat három díja mellett a Somogyi Néplap külön különdíjjal is kedveskedett: a népművészetéről és különleges hímzéseiről ismert Buzsáki „boszorkányos” térítője egy tehetséges pályázóhoz kerülhetett.

 

A szabadtéri színpadon ingyenes divatbemutató várta a látogatókat, ahol a legújabb és díjnyertes modellek vonultak fel. Az első nap délutánján a hajóállomás melletti téren Dévényi Disco, Korall-koncert, Sajtó-show és Rock-koncert szórakoztatta a közönséget. Az est fénypontja a Képes Újság nagyszabású bálja volt, ahol a vendégek vacsorajeggyel együtt vehettek részt. Az ifjú hölgyek izgatottan készültek a Somogyi Néplap szépségkirálynő-választására, melynek győztese egyhetes kétszemélyes üdülésben részesült.

Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel vártak Siófokra, hogy együtt élvezhessék a Képes Újság és a Somogyi Néplap különleges nyári randevúját a Balaton fővárosában.

Így buliztak a fiatalok a 70-es években

Fotók: Somogyi Hírlap archív

 

 

 

