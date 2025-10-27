Ilyen volt a buli Siófokon, amit Dévényi Tibi csinált ezer éve tán

Ha esik, ha fúj, de mindenekelőtt, ha napfényben fürdik a Balaton partja, Siófok hivatalosan is a sajtó ünnepének színtere. A Képes Újság kétnapos fesztiválja minden titkolózás nélkül várt minden olvasót és érdeklődőt, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a lapok műhelymunkájával és szerkesztőivel. Az esemény célja, hogy a személyes találkozás révén szorosabb kötelék alakuljon ki az olvasók és a sajtómunkások között, mindezt gazdag, változatos programkínálattal fűszerezve. Koncertek, irodalmi színpadi előadások, fotókiállítások és divatbemutatók sora töltötte meg a várost élettel és izgalommal.

A fesztivál hivatalos nyitó eseménye 1978. július 29-én délelőtt 10 órakor kezdődött a Rózsa-ligetben, ahol a Képes Újság fotópályázatának díjnyertes alkotásait állították ki. A kiállításon somogyi fotósok, köztük Csonka Béla, Juhos Nándor és Péter János munkái is láthatók, bemutatva a régió tehetségeit. Délután 2 órakor a művelődési központ belső udvarában az irodalmi szabad színpad várta az érdeklődőket, ahol szerzők és előadók találkozhattak a közönséggel. A pályázat három díja mellett a Somogyi Néplap külön különdíjjal is kedveskedett: a népművészetéről és különleges hímzéseiről ismert Buzsáki „boszorkányos” térítője egy tehetséges pályázóhoz kerülhetett.

A szabadtéri színpadon ingyenes divatbemutató várta a látogatókat, ahol a legújabb és díjnyertes modellek vonultak fel. Az első nap délutánján a hajóállomás melletti téren Dévényi Disco, Korall-koncert, Sajtó-show és Rock-koncert szórakoztatta a közönséget. Az est fénypontja a Képes Újság nagyszabású bálja volt, ahol a vendégek vacsorajeggyel együtt vehettek részt. Az ifjú hölgyek izgatottan készültek a Somogyi Néplap szépségkirálynő-választására, melynek győztese egyhetes kétszemélyes üdülésben részesült.

Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel vártak Siófokra, hogy együtt élvezhessék a Képes Újság és a Somogyi Néplap különleges nyári randevúját a Balaton fővárosában.