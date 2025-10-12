október 12., vasárnap

Retro

Így készült sokak kedvence egykor Balatonbogláron

A Balatonboglári Csemege és Édesipari Gyár Balaton üzeme a magyar édességgyártás ikonikus helyszínévé vált a 20. század második felében. A konyakosmeggy különleges ízével és csokoládéba mártott meggyszemével hamar sokak kedvencévé vált.

A Balatonboglári Csemege és Édesipari Gyár Balaton üzemének egyik ikonikus terméke volt közismert nevén a „konyakosmeggy” a 20. század második felében.

Konyakosmeggy csomagolása kézzel Balatonbogláron. 

A gyár története és a konyakosmeggy születése

A Csemege Édesipari Gyár története 1939-re nyúlik vissza, amikor a nagy múltú osztrák Julius Meinl cég megalapította a gyárat Budapesten. Az üzem a következő évtizedekben számos népszerű édesség, köztük a konyakosmeggy előállításával vált ismertté. A Balaton üzeme a 1960-as évek végén kezdte meg működését, és hamarosan a konyakosmeggy gyártásának központjává vált.

 

A konyakosmeggy egyedülálló édesség volt, amely egy-egy meggyszemet rejtett magában, alkohollal és cukros sziruppal töltve, majd csokoládéval bevonva. A termék különlegessége a kézműves jellegében és az alkoholos töltelékben rejlett, amely a 20. század közepén a magyar édességek között egyedülállóvá tette.

A balatoni identitás része

A Balaton konyakosmeggy nemcsak egy édesség volt, hanem a balatoni nyaralások szimbólumává is vált. A csokoládéval bevont meggyszemek a nyári hónapokban a helyi boltok polcain sorakoztak, és sok család számára jelentettek édes emléket a tóparti pihenésről. A termék a helyi hagyományok és a balatoni életérzés részévé vált, és sokak számára a nyári kikapcsolódás elmaradhatatlan kelléke volt.

A gyártás titkai

A konyakosmeggy gyártása során a meggyszemeket gondosan válogatták, majd alkohollal és cukros sziruppal töltötték meg. Ezt követően a töltött meggyszemeket csokoládéval vonták be, majd szárították és csomagolták. A gyártás folyamata precizitást és szakértelmet igényelt, hogy a végeredmény tökéletes ízharmóniát és esztétikai megjelenést biztosítson.

 

Emlékek és örökség

Bár a Balaton konyakosmeggy gyártása az 1980-as évek végén megszűnt, a termék emléke tovább él a balatoni kultúrában és a magyar édességek történetében. 

Így készült a "konyekosmeggy" egykor Balatonbogláron

Fotók: Lang Róbert

 

 

