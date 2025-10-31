október 31., péntek

Helyi közélet

1 órája

Ezen a Balaton-parti településen van Magyarország legszebb konyhakertje, ahonnan két éve a vegyszert is száműzték

Címkék#Magyarország legszebb konyhakert#szeretet#kertész

Éppen a spárga gyomlálása közben értük utol a fonyódi kertészt, aki konyhakertjével a rangos országos elismerést elnyerte. A gondosan megművelt konyhakert nemcsak változatosságával, hanem a természetes módszerekkel elért harmóniájával is kiemelkedik a nevezett kertek közül, igazi példát mutatva a tudatos, szeretetteljes kertgondozásra.

Molnár Dániel
Egy fonyódi házaspár, Csehákné Bogár Ibolya és Csehák István nyerte idén a Magyarország legszebb konyhakertje országos díjat, akik összesen 600 négyzetméteren művelnek kertet. A művelés alatt lévő területen gyümölcsfák, bokrok, fűszernövények és számos zöldség kapott helyet. Nem a mennyiség, hanem a változatosság jegyében gondozzák a kertjük növényeit, kizárólag saját és a család fogyasztására.

A nyerte konyhakert egy része. Fotó: Csehákné Bogár Ibolya.
A nyertes konyhakert egy része. Fotó: Csehákné Bogár Ibolya. 

– Nagyon szeretjük a mindennapi étkezések alkalmával gyakran ismétlődő ételek ízvilágát feldobni egy-egy izgalmas fűszernövénnyel vagy hagymafélével. Rengetegféle zöldséget ültettünk, köztük uborka féléket, számos hagyma félét, sok-sok fűszernövényt mint oregánót, vagy zsályát. Illetve rengeteg gyógynövényünk is van, amelyeket előszeretettel használunk – mondta Csehákné Bogár Ibolya, nyertes hobbi kertész.

A konyhakert sikerének titka 

Az idei évben több mint 900 jelentkező, egészen pontosan 957 pályázó közül nyerték el a rangos elismerést. Arra a kérdésre, hogy mi lehet a siker titka, meglepő a válaszuk. – Az idei évben a pályázat kiemelt témája a védőnövények voltak. Összesen 32 ilyen fajta növény van jelen a kertünkben, amelyek különböző védelmet biztosítanak a kertnek. A ciprusfák, bokrok például árnyék és szélvédelmet látnak el, amelyek a nyári meleg időben különösen hasznosak az égéssel szemben, de például a csalán a levéltetvek ellen rendkívül jól működött nálunk – emelte ki Csehákné Bogár Ibolya. A pályázatra az 50 négyzetméter feletti kategóriában neveztek, és a bírálatot mezőgazdasági szakértők végezték.

A nyertes konyhakert egy része. Fotó: Csehákné Bogár Ibolya. 

Különleges adottság és gondozás

Ha arról beszélünk, hogy bio kertészkedés, akkor a nyertes kert lehet ékes példája ennek a törekvésnek. A művelő elmondta, hogy már a tavalyi évben sem és az idén sem használtak semmilyen vegyszert a gondozás során. Szimplán a kertben fellelhető gyógynövények, növényekkel készített locsolóvízzel védekeztek a különféle kártevők ellen.

A nyertes konyhakert egy része. Fotó: Csehákné Bogár Ibolya. 

– Kilenc éve élünk Fonyódon a férjemmel, előtte Vecsésen éltünk, és szinte az egész életünket végig kísérte a kertgondozás. Szeretem a szépet és a jót, így számos gyönyörű növény mellett vannak dísznövényeink is. Ugyanakkor nagyszerűek a telek adottságai. Erdős területünk van, ráadásul egy emelkedő alján, így gazdag a vízellátás a földünkön. Ezen kívül a rengeteg madárnak köszönhetően, számos vadnövény és gomba jelent meg a kertünkben, amelyek első látásra gyomnövényeknek tűnhetnek, pedig igencsak értékes kincsek – mondta Csehákné Bogár Ibolya.

A nyertes konyhakert egy része. Fotó: Csehákné Bogár Ibolya. 

A Csehák házaspár kertje nem csupán a természet szeretetéről és a tudatos gondoskodásról szól, hanem arról is, hogyan lehet harmóniában élni a földdel és egymással. Példájuk megmutatja, hogy a legszebb kertek nem a méretben vagy a hozamban mérhetők, hanem abban a szeretetben és odafigyelésben, amellyel minden növényhez és minden naphoz közelítünk.

 

