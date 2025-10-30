Somogyi konyhás néni és élelmezésvezető a jelöltek között – szavazz rájuk, hogy ők legyenek a legjobbak!

Keresik az Év Legkedveltebb Közétkeztetésben dolgozó szakembereit, a jelöltek között pedig akad somogyi konyhás néni és élelmezésvezető is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 2016-ban indította útjára az „Élj könnyebben!” közétkeztetői kampányát, melynek keretében hirdetett már pályázatot az ”Ország legjobb közétkeztetőjenek”, a ”TOP 50 menzaétel”, a ”Legjobb diétás közétkeztető” és ”Az év konyhás nénije vagy konyhás bácsija” megtalálására. 2025-ben, minden eddiginél nagyobb szabású pályázatukon a legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembereket keresik, több kategóriában.

Keresik az év Legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembereit

Forrás: merokanal.hu

Somogyi konyhás néni is lehet az ország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembere

A merőkanál.hu tájékoztatása szerint a pályázat célja, hogy a közétkeztetést igénybe vevők megmutathassák, mennyire kedvelik az ellátásukban részt vevő szakembereket. A beérkezett érvényes pályázatokat nyílt, online szavazásra bocsátja az NNGYK, a szavazatok száma alapján pedig kiderül, kik „Magyarország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakemberei”.

Az NNGYK három különböző ellátási típusban, gyermekétkeztetésben, idősétkeztetésben és kórházi ellátásban hirdettet pályázatot, ahol többek között dietetikusokra, élelmezésvezetőkre, szakácsokra, konyhás nénikre/bácsikra lehet szavazni. Az érvényes pályázatokat az NNGYK a merőnkanál.hu honlapon tette közzé és egészen november 19-ig lehet szavazni a jelöltekre. Bárki szavazhat e-mail címének megadásával.

A legkedveltebb konyhás néni kategóriának a gyermekétkeztetésben somogyi jelöltje is van. Szabó Sándorné, Cila közel 30 éve dolgozik a somogyjádi iskolai konyhán, a Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft. munkatársaként. Munkáját hivatástudattal, szeretettel és példamutató elkötelezettséggel végzi, nemcsak az iskolai, hanem a szociális étkeztetésben is.

Szabó Sándorné, a Legkedveltebb konyhás néni gyermekétkeztetésben somogyi jelöltje

Forrás: merokanal.hu

Wágner Emőke, a Legkedveltebb Élelmezésvezető a gyermekétkeztetésben kategória jelöltje a somogyszobi óvodából. Emőke szakács, diétás szakács és élelmezésvezetői végzettséggel is rendelkezik, folyamatosan fejleszti tudását, különféle fórumokon. Képes irányítani a konyhai személyzetet, szervezni a munkát és megbízhatóan működtetni az egységet. Somogyszobi lakosként mindenki ismeri, és szereti, Ő is tisztelettel van mindenki felé. Igazi csapatjátékos, kiváló kolléga.