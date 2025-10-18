Korábban rajtolt a Halloween-party a Kinizsiben

– Idén kicsit korábban tartottunk az iskolában "Halloween partyt" – számolt be közösségi oldalán a kaposvári Déli Agrár Szakképzési Centum (ASzC) Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola.

A tanulók egyedi jelmezekkel növelték a hangulatot

Azt is közölték: a tanulók egyedi jelmezekkel, töklámpásokkal, és ajtódíszekkel növelték a hangulatot.