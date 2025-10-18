Helyi közélet
1 órája
Korábban rajtolt a Halloween-party a Kinizsiben
– Idén kicsit korábban tartottunk az iskolában "Halloween partyt" – számolt be közösségi oldalán a kaposvári Déli Agrár Szakképzési Centum (ASzC) Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola.
Azt is közölték: a tanulók egyedi jelmezekkel, töklámpásokkal, és ajtódíszekkel növelték a hangulatot.
