Közlekedési változások

1 órája

Lejárt a körforgalmak ideje, ez lesz helyette

Címkék#Somogy vármegye#RCUT#körforgalom#balesetek

Az elmúlt időszakban jelentős mértékben megnőtt a közúti balesetek száma Somogy megye körforgalmaiban, amely egyre nagyobb aggodalmat vált ki. Ezek a közutak legkritikusabb és legveszélyesebb pontjai. Sok helyen bevált megoldás a körforgalom, azonban nem mindenhol kivitelezhető, és autópályákon sem alkalmazható.

Bodor Nikolett

Az Egyesült Államokban most egy új közlekedési rendszer kezd elterjedni, amely csökkenti a balesetek számát és simábbá teszi a forgalmat, ez az RCUT, vagyis a Restricted Crossing U-Turn. Az amerikai közlekedési hatóság statisztikái szerint az RCUT akár 54%-kal képes visszaszorítani a balesetek számát, míg a személyi sérüléssel járó ütközések előfordulása akár 70%-kal is csökkenhet. Ellentétben a körforgalommal, az RCUT további előnye, hogy csökkenti a csúcsidőszakban kialakuló torlódásokat, hiszen nincs szükség a gyorsan haladó főúti forgalom megállítására a mellékutakról érkező, lassabb járművek miatt.

BA-6981
Jó a körforgalom, de mikor érdemes más megoldást választani?
Fotó: MW

 A korábban általában biztonságosnak és hatékony forgalomszervezési megoldásként ismert körforgalmakban tapasztalható növekvő baleseti statisztika rávilágít arra, hogy komoly problémák vannak a közlekedési szabályok betartásával, valamint a sofőrök közlekedési kultúrájával kapcsolatban. Egy augusztus elején kialakított új körforgalomban az arra haladó autósok egy része nem képes megfelelően értelmezni a forgalmi viszonyokat. Hiába láthatóak jól a felfestések, táblák és a körforgalom közepe, többen nem a szabályok szerint vezetnek.

Az autósok elmozdították a körforgalom közepét Fotó: totalcar.hu
Az autósok elmozdították a körforgalom közepét
Fotó: MW

Körforgalom, vagy RCUT?

– A legnagyobb probléma, hogy sok autós túl gyorsan közelíti meg a körforgalmat – mondta Pohner István, egy kaposvári autósiskola vezetője. 
– Gyakran látni, hogy hirtelen csak belevágnak, és megfigyeléseim szerint a tapasztalatlanabb sofőrök nem mindig tudnak megfelelően reagálni ilyen helyzetekben, ami veszélyhelyzeteket szülhet. Lassított tempóban kell megközelíteni, hiszen a sebességkorlátozó táblák nem véletlenül vannak kihelyezve, és azokat mindenkinek be kellene tartania. A járművezetők mindössze 80 százaléka van tisztában azzal, hogy a körforgalomból való kihajtáskor irányjelzést kell adni – folytatta.

A hagyományos körforgalmak ugyan biztonságosabbak, mint a klasszikus kereszteződések, ám gyakran lassítják a forgalmat. Emellett nem minden helyszínen alkalmazhatók hatékonyan, autópályákon vagy nagy forgalmú főutakon inkább zavaró tényezőt jelentenek, mivel megszakítják a folyamatos haladást.

Hogyan működik az RCUT?

Az RCUT rendszer célja, hogy kiküszöbölje a közlekedésben legkockázatosabb manővereket: a balra kanyarodást és a közvetlen áthaladást a főúton. Ehelyett a mellékútról érkező járművezetők csak jobbra kanyarodhatnak fel a főútra, majd 150–400 méter megtétele után egy U-fordulóval térhetnek vissza a kívánt irányba, amit egy újabb jobbra kanyarodás követ.
Ez a megoldás olyan, mintha egy „meghosszabbított körforgalmat” alkalmaznánk: a főút forgalma zavartalan marad, miközben jelentősen csökken a balesetveszély, különösen a T-alakú kereszteződésekben.

 

