Megelőzés

Mérget öntünk a Balatonba

A BENU Magyarország Zrt. országos kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a lejárt gyógyszerek helyes kezelésére.

Időjárás a Balatonnál: a szombati meleg után vasárnap már hidegfront érkezik

Fotó: Krausz Andrea

A Balaton vizében már 2024-ben is kimutattak gyógyszermaradványokat; többek közt antidepresszánsokat, epilepszia-gyógyszert, fogamzásgátlót, de kokaint is. Ez jelezte, hogy a helytelen gyógyszerkezelés valós környezeti kockázatot jelent.  Idén nyáron a PTE és a Pannon Egyetem új vizsgálata ismét megerősítette a problémát: a mintákban többféle hatóanyag jelenléte volt kimutatható.

Ennek az oka, hogy az emberek a kukába vagy a lefolyóba dobják a feleslegessé vált gyógyszereket, amelyek így a természetes vizekbe kerülhetnek. A nyári vizsgálatok a Dunában, a Tiszában és a Balatonban is kimutattak gyógyszermaradványokat. A BENU tájékoztatása szerint minden patikájukban elérhetők a gyógyszergyűjtő dobozok, ahol biztonságosan leadhatók a lejárt készítmények. 

 

