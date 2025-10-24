Kosárfonó műhely indul Kaposfőn

Egy izgalmas és hagyományőrző programra várják az érdeklődőket Kaposfőn a következő héten: október 28-án, kedden 17:00 órától a helyi Kultúrházban közösségi délutánt szerveznek, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a kosárfonás ősi, cigány mesterségével.

Az esemény nem csupán a kézügyesség fejlesztéséről szól: a kosárfonás a kultúra és a közösségi örökség része, amelyet a szervezők szeretnének ápolni és továbbadni minden érdeklődő számára. „A célunk, hogy ne csak a romák, hanem mindenki, aki szeretne alkotni és tanulni, megtapasztalhassa ezt a különleges művészetet” – írták a szervezők.

A rendezvény egyben lehetőség a közösségi együttlétre, az alkotás örömének megélésére és a hagyományok megismerésére is. A program minden korosztály számára nyitott, és különösen ajánlott azoknak, akik szeretnének közelebbről bepillantani egy évszázadokra visszanyúló kézműves mesterség titkaiba.

Az esemény helyszíne: Kaposfő, Kultúrház, kezdés: 17:00 óra, 2025. október 28.