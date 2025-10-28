Kötelező biztosítás: húzós különbségek, hamarosan rajtol a kampány - íme az új részletek!

október 28., kedd

Január 1-jével jellemzően a 2010 előtt vásárolt gépjárművek üzembentartói cserélhetik le szerződésüket. A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet, köztük mintegy 400 ezer személygépkocsit érint; szakértők arra számítanak, hogy 70 ezer körül alakulhat a szerződésváltások száma - a kötelező autóbiztosítás körüli változás sokakat foglalkoztat.

Harsányi Miklós
Fotó: deniska_ua

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója szerint a piaci folyamatok arra utalnak, hogy a gépjárművek üzembentartóinak nem kell díjemelkedésre számítaniuk, az újonnan megkötött online szerződések éves átlagos díja a személygépkocsik esetében az idei kampányban is 33 ezer forint körül alakul majd –  kötelező autóbiztosítás változása, a főbb módosítások sokakat érinthetnek.

Infláció, verseny élénkülése, biztosítók, autósok, átlagdíjak

 A díjak várhatóan az infláció mértékét sem követik, ami a biztosítók közötti verseny élénkülését mutatja. Különösen a fővároson kívüli autósok esetében még arra is van esély, hogy az átlagdíjak kis mértékben csökkennek - tájékoztatta az MTI-t.

A független biztosításközvetítő vezetője jelezte: január 1-jével jellemzően a 2010 előtt vásárolt gépjárművek üzembentartói cserélhetik le szerződésüket. A többi autós a jármű vásárlásának évfordulóján tud szerződést váltani, és ezeknek a szerződéseknek az átlagdíja jóval magasabb, az Insura előző negyedéves adatai szerint 55 ezer forint körül mozog. A 66 százalékos különbség oka elsősorban az érintett autók speciális összetétele: a 15 év feletti autók mintegy 95 százaléka a legkedvezőbb díjú B10 fokozattal rendelkezik, a teljes állománynak viszont csak alig harmada tartozik ebbe a körbe.

 

Bonus-malus és kártörténeti adatbázis

  • A biztosítók többsége a bonus-malus rendszer alkalmazásán túl idén is károkozói pótdíjat számít fel azoknak az autósoknak, akik három vagy öt éven belül kárt okoztak. Mivel ezek szorzója biztosítótól függően másfél-kétszeres is lehet, ez a pótdíj általában jelentős díjemelkedést eredményez. Fontos, hogy az ügyfél a kalkuláció során a megfelelő káradatokat tüntesse fel, különben a kiválasztott biztosító a kártörténeti adatbázis ismeretében a kalkuláltnál jóval magasabb díjról küld számlát - hívta fel a figyelmet a szakember.
  • Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) elnöke az MTI-nek jelezte, hogy a novemberi kgfb-kampány a hazai gépjárműállomány 13-15 százalékát érinti, és az előző évek tapasztalatai alapján a tulajdonosok 8-10 százaléka él majd a biztosításváltás lehetőségével.
  • A szakember ismertette: a kötelező biztosítással foglalkozó 12 biztosító idén is legkésőbb november 2-ig hirdetheti ki év végi tarifáit. Az érintett ügyfelek ezután tudják összehasonlítani a piacon elérhető lehetőségeket a meglévő biztosítójuk által megajánlott díjjal, amelyet november 11-ig kell megkapniuk postai úton, vagy e-kommunikációs szerződés esetén e-mailben.

 

Kötelező autóbiztosítás: húzós különbségek, hamarosan rajtol a kampány

Rétsági Attila kaposvári gépjárműoktató hétfőn elmondta: ha szükséges, változtat a kötelező biztosításon, ez attól függ, hogy melyik társaságnál kedvezőbb a tarifa. Legutóbb két éve váltott, s ezzel egy év alatt  közel 36 ezer forintot spórolt meg. A gépjárműoktató szakember segítségével néz utána az aktuális tarifáknak, és ezek után dönt. 

– Ha számomra jobb megoldást ajánlanak, rövidesen váltok – jegyezte me. – A sok kicsi sokra megy itt is érvényesül, érdemes figyelni a kiadásokra. Az autózásban fix költség az üzemanyag, az állandó karbantartás és a biztosítás. 

Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke hétfőn kifejtette: évek óta létezik a biztosítási kampány, a cégek ajánlatait érdemes felkeresni az interneten, a váltással évente akár több tízezer forint is megspórolható. 

– A biztosítók változtatnak a díjakon, éves viszonylatban jelentős különbségek lehetnek – tette hozzá az elnök. – Célszerű az éves díjbefizetést választani, mert azzal is lehet takarékoskodni. 

 

