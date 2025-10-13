október 13., hétfő

Ezekre az autókra a legolcsóbb a kötelező biztosítás

Igenis számít a márka. Ezekre az autókra olcsóbb a kötelező biztosítás, derült ki a biztosítók beszámolójából.

Kovács Gábor László
Fotó: Rákóczy Ádám

Élénkülőben van a verseny a biztosítók között, három százalékkal csökkent az autósok számára a kötelező biztosítás átlagos éves díja, írta meg a vezess.hu. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást befolyásoló tényezők között meglepő módon olyan is felbukkan, mint az autók márkája. 

 A kötelező biztosítás átlagdíja csökkent

Januártól szeptember közepéig a személyautókra megkötött kgfb-szerződések átlagdíja 54 700 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 56 400 forinttal ‒ ez háromszázalékos csökkenést jelent.

Az átlagdíj április óta folyamatosan mérséklődik, ami azt jelzi, hogy az autósok egyre inkább kihasználják a váltással elérhető megtakarítási lehetőségeket.

A személyautó-márkák közül a Daciák kötelezője a legalacsonyabb, alig több mint 43 ezer forint éves szinten. A második helyen a Suzuki áll kevesebb mint 47 ezres összeggel, majd a Toyota következik közel 53 ezer forintos éves átlagdíjjal. A negyedik és az ötödik helyen az Opel és a Ford áll kerekítve 55 ezer, illetve 58 ezer forinttal.

A somogyi szakértő szerint felesleges a listázás

Felesleges listázni az autómárkákat, mert a kötelező biztosítás díjszabása nem így működik, mondta el erről a véleményét Szabó Károly Attila, kaposvári biztosítási szakember. Viszont mindegyik biztosítónál más-más szempontok érvényesülnek, ami szintén befolyásoló tényező, akár a kedvezmények tekintetében is, tért ki erre. Az nehezen megállapítható, hogy melyik márkát miért részesítik előnyben a biztosítók. Szerinte a balesetek számában nem meghatározó az autók márkája és típusa, ennek ellenére a szakértők azt tartják, hogy a statisztikák szerint a Volvo a legbiztonságosabb. A balesetek bekövekeztében a márkánál sokkal inkább meghatározó a sofőr viselkedése, tette hozzá.    

 

