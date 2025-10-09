Olvasni jó
58 perce
Közel 900 ezer forintos támogatást kapott a Városi Könyvtár Tabon
A Kulturális és Innovációs Minisztérium 878 ezer forint érdekeltségnövelő, vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a tabi Városi Könyvtár számára. Az összeg mintegy 70 százalékát új könyvek és dokumentumok beszerzésére fordítják a következő hónapokban.
