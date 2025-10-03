október 3., péntek

Középiskolások figyelem! Eljött a Ti időtök

Címkék#felsőoktatási#OTIO#tehetség

Van egy ötleted, ami megváltoztathatja a világot? A 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) most lehetőséget ad, hogy középiskolásként bemutasd a tehetségedet, elnyerj akár félmillió forintot, pluszpontokat a felvételin, és nemzetközi színtéren is bizonyíts!

Elindult a nevezés a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára (OTIO), ahol a jövő fiatal kutatói és fejlesztői bizonyíthatnak. A versenyre minden középiskolás jelentkezhet, aki 2005. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között született, és még nem tanul felsőoktatásban. Egyénileg vagy kétfős csapatban is pályázhatnak. Az OTIO célja, hogy teret adjon az innovatív, megvalósítható, valós problémákra reagáló ötleteknek. Legyen szó tudományos, műszaki, informatikai, matematikai vagy környezetvédelmi projektről, minden kreatív megoldást szívesen fogadnak – akár határon túlról is. A díjak között 100–500 ezer forintos pénzjutalom, felsőoktatási felvételin adható pluszpontok, mentorprogramok, szakmai utak és nemzetközi lehetőségek szerepelnek – például a Nobel-díj átadó ünnepségen való részvétel. A nevezés történhet regionális válogatókon, ami megyénkben, Kaposváron 2025. október 17–18. között lesz, vagy online, 2025. december 8-ig a honlapon.

 

