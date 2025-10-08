október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irány a jég

3 órája

Jégre fel! Pénteken indul a közönségkorcsolya szezon Kaposváron

Címkék#korcsolya#Kaposvár#közönségkorcsolya szezon#korcsolyaszezon

Október 10-én, pénteken kezdődik a 2025/2026-os közönségkorcsolya szezon a kaposvári Jégcsarnokában.

Klein Péter Nándor

A korcsolyázás szerelmesei a hétvégéken több idősávban is birtokba vehetik a jeget: pénteken 18.00 és 19.45 között, míg szombaton és vasárnap két turnusban, 16.00–17.45 és 18.15–20.00 között vár a közönségkorcsolya Kaposváron. 
A KASI szervezésében évről évre nagy népszerűségnek örvendő közönségkorcsolya program kiváló családi kikapcsolódás, és egyben remek lehetőség a mozgásra is a hűvösebb hónapokban.

közönségkorcsolya Kaposvár
Ezekben az időpontokban vár a közönségkorcsolya Kaposváron
Fotó: KASI

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola megújult külsővel és belsővel várja a korcsolyázás szerelmeseit. A finn licensz alapján készült létesítmény nemcsak a megyeszékhely, de az egész dél- dunántúli régió egyetlen fedett jégcsarnoka. A KASI célja a jeges sportok minél szélesebb körben történő népszerűsítése, edzések, edzőtáborok szervezése profi és amatőr szintű játékosok, valamint a jégsportokat kedvelők számára. A Jégcsarnok minden tanítási napon, a közoktatásban résztvevő diákok számára, iskolai és az óvodai órarend keretén belül, ingyenesen biztosít korcsolyázási lehetőséget.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu