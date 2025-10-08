Jégre fel! Pénteken indul a közönségkorcsolya szezon Kaposváron

A korcsolyázás szerelmesei a hétvégéken több idősávban is birtokba vehetik a jeget: pénteken 18.00 és 19.45 között, míg szombaton és vasárnap két turnusban, 16.00–17.45 és 18.15–20.00 között vár a közönségkorcsolya Kaposváron.

A KASI szervezésében évről évre nagy népszerűségnek örvendő közönségkorcsolya program kiváló családi kikapcsolódás, és egyben remek lehetőség a mozgásra is a hűvösebb hónapokban.

Ezekben az időpontokban vár a közönségkorcsolya Kaposváron

Fotó: KASI

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola megújult külsővel és belsővel várja a korcsolyázás szerelmeseit. A finn licensz alapján készült létesítmény nemcsak a megyeszékhely, de az egész dél- dunántúli régió egyetlen fedett jégcsarnoka. A KASI célja a jeges sportok minél szélesebb körben történő népszerűsítése, edzések, edzőtáborok szervezése profi és amatőr szintű játékosok, valamint a jégsportokat kedvelők számára. A Jégcsarnok minden tanítási napon, a közoktatásban résztvevő diákok számára, iskolai és az óvodai órarend keretén belül, ingyenesen biztosít korcsolyázási lehetőséget.