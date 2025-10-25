Göncz Árpád köztársasági elnök Somogyjádon járt

Somogyjád és környéke különleges vendéget fogadott, Göncz Árpád köztársasági elnök látogatott el a településre, ahol több tucat polgármesterrel, helyi vezetővel és képviselővel tanácskozott az önkormányzatiság és a vidéki élet jövőjéről. A megbeszélés középpontjában az intézményfenntartó társulások, a falvak önállósága és a helyi közösségek életképessége állt.

Göncz Árpád köztársasági elnök 51 polgármesterrel tartott fórumot

Fotó: Somogyi Hírlap archív

Köztársasági elnök 51 polgármesterrel találkozott

A köztársasági elnök is felszólalt a fórumon. Göncz Árpád szerint alapvető kérdés, hogy melyek azok az intézmények, amelyek nélkül egy település elveszíti önazonosságát. „Meg kell határozni, mi az, ami nélkül nem falu a falu” — mondta az elnök. — A kistérségi érdekeket kell előbb felismerni, és csak azután megszerezni a megvalósításukhoz szükséges pénzt.

A kadarkúti polgármester, Verkman József a térség infrastrukturális fejlesztéseiről számolt be, míg Lamperth Mónika országgyűlési képviselő a lobbizást a képviselői munka természetes részének nevezte.

Köztársasági elnök Somogyjádra látogatott

Fotó: Somogyi Hírlap archív

Emberi pillanatok és ünnepi avatás

A köztársasági elnök a fórum után ellátogatott a somogyjádi állami gondozottak otthonába, ahol találkozott a gyerekekkel, majd az Illyés Gyula Általános Iskolába, ahol Az éden elvesztése című dráma szövegkönyvével ajándékozták meg.

Ünnepélyes pillanatok, patika avatás

Fotó: Somogyi Hírlap archív

A látogatás legünnepélyesebb mozzanata az új Remény patika avatása volt. A gyógyszertár az 1927-ben Grós Ottó által alapított patika helyén nyílt meg újra. Az engedélyt Kapolka Pál megyei tisztifőgyógyszerész adta át az üzemeltető, Zsilka József gyógyszerésznek.

Este a színházban

A nap végén Göncz Árpád a Csiky Gergely Színházban tekintette meg Molnár Ferenc Az üvegcipő című vígjátékát Bezerédi Zoltán rendezésében. Az előadás után találkozott a rendezővel és a társulat néhány tagjával is.