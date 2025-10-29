Ezt a KRESZ szabályt sokan nem jól ismerik – mikor kell tompított fényszórót használni és mikor elég a menetfény?

A hétvégén átállítottuk az órákat, így korábban sötétedik. Van, aki ennek örül, mások viszont bosszankodnak miatta, mint például az autósok. Az egyik KRESZ szabály pontosan meghatározza ugyanis, hogy mikor kell tompított fényszórót használni, és mikor elég a nappali menetfény. Tegyük tisztában, mikor melyiket kell használni.

KRESZ szabály, amit sokan nem jól ismernek

Vass Tamás, somogyi gépjárművezetői szakoktató véleménye szerint ha elhagyjuk a várost, ne spóroljunk a fényen, hiszen minden járműnek világítania kell. – A lényeg, hogy vagy tompított fényszóróval, vagy menetjelző lámpával, de mindenképp világítsunk, ne kísértsük a sötétséget. A 2011 után gyártott autók már okosan felkapcsolják a nappali menetfényt, de szerintem ez sem csodafegyver: van, amikor ez kevés, és jobb, ha mi magunk segítünk egy kis plusz fénnyel – mondta el a szakértő.

A KRESZ, vagyis a 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet egyértelműen meghatározza, mikor kell a járműveknek tompított fényszórót használniuk.

A 44. § (1) bekezdése szerint lakott területen kívül minden gépjárművön kötelező a tompított fényszóró használata nappal is, kivéve, ha a jármű rendelkezik megfelelő nappali menetjelző lámpával (DRL). Ez utóbbi esetben a tompított helyett a DRL is elegendő, de csak jó látási viszonyok között. Lakott területen belül a tompított fényszóró használata éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kötelező, például ködben, esőben, havazásban vagy szürkület idején. A szabály lényege, hogy a jármű mindig jól látható legyen, és a vezető se vakítson el másokat.

Az egyik KRESZ szabály pontosan megmondja, mikor melyik világító berendezést kell alkalamzni

Erre is van uniós szabály, nyugi!

A 2011 előtt forgalomban helyezett gépkocsikat is fel lehet szerelni nappali menetfény világítással, ám arra figyelni kell – jogszabály írja elő –, hogy milyen európai uniós jóváhagyási jellel – „E” betűvel – kell rendelkeznie ennek a világító berendezésnek és megvan az előírás arra is, hogy az autón hova lehet ezeket felszerelni. Szakértők szerint a kínai gyártmány nem biztos, hogy jó választás.

Így kerüljük el a büntetést!

A gépjárművezető szakoktató szerint azonban nem elég tisztában lenni a szabályokkal. – Ahhoz, hogy betarthassuk a KRESZ szabályokat, fontos, hogy mindent körülményt meg is teremtsünk hozzá. A gépjármű vezetője például köteles a vezetés megkezdése előtt meggyőződni arról, hogy a jármű a forgalomban való részvételre alkalmas állapotban van-e. És ehhez bizony a világító- és fényjelző berendezések működésének ellenőrzése is hozzátartozik – hívta fel rá a figyelmet a szakember.