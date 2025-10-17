október 17., péntek

Példakép a fiatalok előtt

1 órája

Egy fiatal balatoni vállalkozó lehet a szakképzés arca – elindult a szavazás

Krista Kristóf, Balatonlelle fiatal vállalkozója lehet az egyik új szakképzési nagykövet a Kulturális és Innovációs Minisztérium országos programjában. A cél: példaképeket állítani a fiatalok elé, akik saját szakmájukban már bizonyítottak, és inspirálni tudják a következő generációt. A végső döntéshez azonban a közönség szavazata is kell – mégpedig a közösségi médiában leadott lájkok formájában. Támogasd egy szavazattal Krista Kristófot!

Bodor Nikolett

A Kulturális és Innovációs Minisztérium célja, hogy lehetőséget biztosítson a szakképzés kiemelkedő tanulói, a közelmúltban végzett fiatal szakemberei, valamint az oktatók számára, hogy országos figyelmet kapjanak, és példaképként szolgáljanak társaik számára. Ennek érdekében hozták létre a Szakképzési Nagyköveti Programot, amelybe Krista Kristóf is bekerült a jelöltek közé. Egy szavazás is sokat számíthat neki.

Krista Kristóf Szakképzési Nagykövet jelölt - támogasd te is egy szavazással!
 Elindult a szavazás Krista Kristóf Szakképzési Nagykövet jelöltre
Fotó: MW

A program október 1-jén indult, és egészen decemberig tart. Ez idő alatt a jelölteknek különböző tematikák mentén kell videókat készíteniük, amelyekben bemutatják saját szakmájukat, tapasztalataikat, például azt, hogy hogyan járulhat hozzá a mesterséges intelligencia az iparág fejlődéséhez. Már két ilyen videó is megjelent TikTokon és Facebookon, a szavazás pedig ezeknél a tartalmaknál zajlik.
– Ez nemcsak egy megtiszteltetés, hanem egy komoly lehetőség is arra, hogy a szakmámat – és rajta keresztül a szakképzést – országosan is népszerűsítsem. Öt éve vagyok vállalkozó webfejlesztés, grafika és marketing területen, és örülök, hogy ezzel a háttérrel tudok példát mutatni más fiataloknak is – mondta a Sonline.hu-nak Krista Kristóf, aki a balatonboglári Mathiász János Technikum egykori diákja. 
Miután a balatonboglári technikumban érettségizett, saját vállalkozásba kezdett Balatonlellén. Mára több ügyféllel dolgozik együtt digitális projektekben, emellett rendszeresen tart előadásokat – legutóbb például a Budapesti Gazdasági Egyetemen is szerepelt meghívott vendégként. 

@krista.kristof Mesterséges intelligencia saját szakmámban – Hogyan használom az AI-t? 🤖@Mathiász Középiskola #Szakma #Hivatás #SzakmátTanulniMenő #SzakképzésiNagykövetLeszek #nekedbe ♬ Hip Hop Background(814204) - Pavel

 

Már elindult a szavazás Krista Kristófra

– Bízom benne, hogy sokan támogatnak majd ebben, hiszen ez nemcsak rólam szól. Azzal, hogy egy volt szakképzős diák, aki most sikeres vállalkozó, nagykövet lehet, sok fiatalnak lehet inspiráló – különösen vidéken. Ezért is tartom fontosnak, hogy beszéljünk erről – tette hozzá Kristóf. 
Kristóf azt is elmondta, hogy a videó, amit készített, arról szól, miként használja a technológiát a mindennapi munkája során. Fontos számára, hogy mindig ésszel közelítsünk a mesterséges intelligencia használatához: nem arról van szó, hogy elveszi a munkánkat, hanem sokkal inkább arról, hogy támogatja és felgyorsítja a folyamatokat. A videó fő mondanivalója, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesítő, hanem gyorsító eszköz, ami hatékonyabbá és gördülékenyebbé teszi a munkát.

A közösségi médiában történő támogatás akár egyetlen lájk formájában is nagy segítséget jelenthet Kristófnak – nem kerül semmibe, de annál többet ér.

@krista.kristof Szakképzési Nagykövet jelölt. Kövesd végig a szakmámat! 😁 #Szakma #Hivatás #SzakmátTanulniMenő #SzakképzésiNagykövetLeszek #nekedbelegyen ♬ Roxanne - Instrumental - Califa Azul

 

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
