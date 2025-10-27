Gyönyörű kubai lányok lepték el Kaposvárt

A repülőgép késő este szállt le Ferihegyen, a lányok álmosan, fáradtan lépkedtek az autóbusz felé - a kubai lányok 1983 októberében érkeztek a kaposvári textilművekbe.

– Újabb, már rövidebb utazás várt rájuk, hogy néhány órányi alvás után tegnap délelőtt megjelenhessenek új munkahelyükön, a kaposvári textilművekben – írta a Somogyi Néplap. – Hazánk és Kuba 1980-ban írta alá azt az államközi szerződést, amelynek értelmében a távoli szigetország lányai kisebb-nagyobb csoportokban Magyarországra jönnek, négy évet töltenek itt, s ezalatt szakmunkás-bizonyítványt szereznek.

Az előző csapatok a pestlőrinci és az újpesti fonodában helyezkedtek el, a most jövő ötven lány, s a következő napokban érkezők Kaposváron dolgozhatnak a textilművekben. Kuba lányait tegnap délelőtt ünnepélyesen köszöntötték. Bemutatkoztak a gyár vezetői, majd a legfontosabb tűzvédelmi és balesetvédelmi előadásokat hallgatták meg az újonnan belépők.

S mi fogadta a csapatot annak idején Kaposváron? Az első napok jobbára az ismerkedéssel, a különböző vizsgálatokkal és természetesen vásárlással telnek majd, hiszen a várhatóan hideg télre a kubai lányoknak is fel kell készülniük, írta az újság. Az oktatás során először a tantermekben sajátítják el a legfontosabb mozdulatokat, hogy később biztonságosan dolgozhassanak a gépek mellett, s 15 hétig - napi négy órában - tanítják majd a magyart a kubai lányoknak. Az első két év után pedig megkezdődik a szakmunkásképzés.

Az akkori ígéretek szerint az új dolgozók munkaidejükön túl is élvezik a vállalat gondoskodását. A korabeli újságcikk szerint a leányotthonban fognak lakni, látogathatják a KISZ rendezvényeit, s négy évig tagjai lesznek a gyári szakszervezetnek.

