Gyönyörű kubai lányok lepték el Kaposvárt
Hazánk és Kuba 1980-ban írta alá azt az államközi szerződést, amelynek értelmében a távoli szigetország lányai kisebb-nagyobb csoportokban Magyarországra jönnek, négy évet töltenek itt, s ezalatt szakmunkás-bizonyítványt szereznek. A kubai lányok 1983 októberében érkeztek a kaposvári textilművekbe.
A repülőgép késő este szállt le Ferihegyen, a lányok álmosan, fáradtan lépkedtek az autóbusz felé - a kubai lányok 1983 októberében érkeztek a kaposvári textilművekbe.
– Újabb, már rövidebb utazás várt rájuk, hogy néhány órányi alvás után tegnap délelőtt megjelenhessenek új munkahelyükön, a kaposvári textilművekben – írta a Somogyi Néplap. – Hazánk és Kuba 1980-ban írta alá azt az államközi szerződést, amelynek értelmében a távoli szigetország lányai kisebb-nagyobb csoportokban Magyarországra jönnek, négy évet töltenek itt, s ezalatt szakmunkás-bizonyítványt szereznek.
Az előző csapatok a pestlőrinci és az újpesti fonodában helyezkedtek el, a most jövő ötven lány, s a következő napokban érkezők Kaposváron dolgozhatnak a textilművekben. Kuba lányait tegnap délelőtt ünnepélyesen köszöntötték. Bemutatkoztak a gyár vezetői, majd a legfontosabb tűzvédelmi és balesetvédelmi előadásokat hallgatták meg az újonnan belépők.
Kubai lányok Kaposváron
S mi fogadta a csapatot annak idején Kaposváron? Az első napok jobbára az ismerkedéssel, a különböző vizsgálatokkal és természetesen vásárlással telnek majd, hiszen a várhatóan hideg télre a kubai lányoknak is fel kell készülniük, írta az újság. Az oktatás során először a tantermekben sajátítják el a legfontosabb mozdulatokat, hogy később biztonságosan dolgozhassanak a gépek mellett, s 15 hétig - napi négy órában - tanítják majd a magyart a kubai lányoknak. Az első két év után pedig megkezdődik a szakmunkásképzés.
Az akkori ígéretek szerint az új dolgozók munkaidejükön túl is élvezik a vállalat gondoskodását. A korabeli újságcikk szerint a leányotthonban fognak lakni, látogathatják a KISZ rendezvényeit, s négy évig tagjai lesznek a gyári szakszervezetnek.
Elkészült az új leányszálló
- Egy korabeli újságcikk szerint a kaposvári fonoda építését az Országos Tervhivatal 1950-ben határozta el, a gyár alapkövét 1951. április 30-án helyezték el. A termelés az első gépeken már az év végén megindulhatott. A kaposvári textilművek az első ötéves terv legnagyobb könnyűipari beruházásaként került be a magyar ipartörténetbe. A kezdeti nehézségek ellenére a gyár az első négy év alatt jelentős sikereket ért el.
- 1963-ban jött létre a Pamutfonó-ipari Vállalat, amelynek egyik gyára lett a kaposvári.
- – A további évek az újabb rekonstrukciók jegyében teltek el, amelyek a termelés nagymérvű felfutását eredményezték – írta a Somogyi Néplap. – Megépült a Fonó III-nak nevezett üzemrész és elkészült az új leányszálló.
Gyönyörű kubai lányok lepték el KaposvártFotók: WM