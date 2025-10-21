3 órája
Pezsgő kulturális élet egy egyutcás, dél-somogyi faluban – igen, lehetséges
Dél-Somogyban szinte minden településen szerveznek kulturális programokat. A komlósdi kulturális élet azonban sok szempontból kiemelkedik a többiek közül.
Csörsz Klára, közművelődési szakember, 14 hónapja dolgozik Komlósdon, a helyi kulturális élet ötletadója, melyeket következetesen megvalósít, mert hiszi, építkezni kell. Mindig dolgozik valamin, ötletei megvalósításában pedig mindig mellé áll valaki: a település lakói, gyermekek vagy épp a polgármester. Komlósdi Kultúr-Sztori, szalonnasütéstől a Jókai Olvasó körig, ami egyedi az országban.
Pezseg a kulturális élet Komlósdon
Komlósd egyutcás falu, eltévedni sem lehet. A művelődési ház és a könyvtár a valahai körjegyzőség épületében került elhelyezésre, többfunkciós, kisebb-nagyobb helyiségek is vannak benne, részben felújított, világos, fűthető. Csörsz Klára, közművelődési szakember szerint ugyanez nem mondható el a környék minden településén, ezért szerencsések a komlósdiak, hogy sokszor maguk a helyiségek is generálnak ötleteket, hogy mit, hol, s hogyan.
– A hangulat, a miliő mindig fontos, és hogy lehetőleg szép dolgok vegyenek körül bennünket, inspiráló tárgyak, eszközök. Sokszor van nálunk „akció”, ahol a berendezés tükrözi az aktuális tennivalókat. Most éppen kialakítottunk pár hónapra egy Jókai-szobát, ahol a 200 éve született Jókai Mór emlékének adózunk az olvasókörünkkel – mondta el Csörsz Klára közművelődési szakember.
– Szinte minden programot én szervezek, ez a munkám, de nem vagyok egyedül. A képviselő testület áldását adja ezekre, egy kis forrást is biztosít. Magyar János falugondnokkal 32 éves barátság fűz össze (azóta van a szakmában), s ahogy annak idején a tanfolyamokon tanulta, minden kezdeményezésben az elsők között van. Kovács Szilárd polgármester tavaly foglalta el a tisztségét, együtt kezdtünk, egy a célunk, a közösség gazdagodása, erősítése, nekünk érdekünk együttműködni. Több generációnyi korkülönbséggel is hasonló az ízlésünk, könnyen szót értünk – tette hozzá Klára.
Klára elmondása szerint elmondása mindig van a faluban, aki feladatot vállal. Hitvallása szerint mindenkitől azt a közreműködést kell kérni és elvárni, amelyre ő a legkönnyebben képes. Ki munkával, fizikai erővel járul hozzá, ki a konyhája büszkeségeivel, ki azzal, hogy elmegy a programokra és élvezi azt, ezzel pedig elismeri Klára és a szervezők munkáját.
A kulturális programok minden korosztályt megszólítanak a településen
A településen már minden korosztálynak szerveztek Kláráék programot tavaly óta, gyermeknap bohóccal, farsang jelmezesekkel, télapó vendégmikulással, nőnap a hedrehelyi amatőr színjátszó csoporttal, melynek apropójából készült el egy miniszínpad is a nagyteremben. Karácsonykor az egész képviselő-testület szerepelt a betlehemesben. – A faluban sok az idős ember, de van egy aktívabb nyugdíjas réteg, viszont kevés a gyermek, szívesen látjuk ezért az elszármazott unokákat. Néhány középiskolásunk van, akik Kaposváron, Pécsen, Barcson tanulnak, elfoglaltak, de bevonjuk őket fellépni, rendezkedni, táncos, muzsikus is van köztük. Most éppen ”lízingelünk” egy fiatal csapatot, a babócsai „Míves lányok” aktív közreműködői több programunknak is, szeretettel látják őket az itteniek. Sokszor kézműves foglalkozással egészítjük ki a programjainkat, ez is kedvelt dolog, látszik, hogy az emberek szeretnek egy kicsit megállni, bíbelődni – mondta el Csörsz Klára.
Amik megvalósultak és ami még hátra van
- Komlósdon valahányan mindig összegyűlnek a társadalmi ünnepekre, és igyekeznek kiszélesíteni a résztvevők körét. Március 15-én ’48-as szalonnasütés volt, augusztus 20-án az új kenyérből a lilahagymás zsíroskenyér fogyott el úgy, hogy morzsák sem maradtak. A gasztronómia hozzátartozik a kultúrához, a helyi asszonyok évtizedek óta viszik a finom süteményeiket a programokra. Idén a családi napon nem egy nagy bográcsban főtt az ebéd, hanem közösségi főzést szerveztek, ahol 11 asztalnál tizenegyféle étel készült, s ott megvendégelték egymást a főzők, és terítettek a vendégeknek is.
– Egy ilyen kis falu életében nagy esemény, ha igazi filharmóniai koncert van a templomban, ez is megtörtént, augusztus végén a pécsi filharmonikusok fúvósai játszottak nekünk. Nincs módunk sztárvendéget hívni, egy ilyen előadás az éves költségvetésünk lenne. Ami fontos, és ez a település fejlődésének is a záloga: a helyi értékek, kincsek, tehetségek feltárása, megmutatása, a saját erőink használata. Egy-egy nagyobb országos, kulturális megmozdulásnak a része lenni pedig megtisztelő számunkra, ezért fektetünk nagy energiákat most a Jókai Olvasókörbe, amit nagyvonalúan Csütörtöki Művészeti Estéknek neveztünk el. Ez mosolyt is csalhat az arcokra. Talán azt is akarjuk – tette hozzá Csörsz Klára.