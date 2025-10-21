Pezsgő kulturális élet egy egyutcás, dél-somogyi faluban – igen, lehetséges

Csörsz Klára, közművelődési szakember, 14 hónapja dolgozik Komlósdon, a helyi kulturális élet ötletadója, melyeket következetesen megvalósít, mert hiszi, építkezni kell. Mindig dolgozik valamin, ötletei megvalósításában pedig mindig mellé áll valaki: a település lakói, gyermekek vagy épp a polgármester. Komlósdi Kultúr-Sztori, szalonnasütéstől a Jókai Olvasó körig, ami egyedi az országban.

A komlósdi kulturális élet mindig pezseg

Fotó: Csörsz Klára

Komlósd egyutcás falu, eltévedni sem lehet. A művelődési ház és a könyvtár a valahai körjegyzőség épületében került elhelyezésre, többfunkciós, kisebb-nagyobb helyiségek is vannak benne, részben felújított, világos, fűthető. Csörsz Klára, közművelődési szakember szerint ugyanez nem mondható el a környék minden településén, ezért szerencsések a komlósdiak, hogy sokszor maguk a helyiségek is generálnak ötleteket, hogy mit, hol, s hogyan.

– A hangulat, a miliő mindig fontos, és hogy lehetőleg szép dolgok vegyenek körül bennünket, inspiráló tárgyak, eszközök. Sokszor van nálunk „akció”, ahol a berendezés tükrözi az aktuális tennivalókat. Most éppen kialakítottunk pár hónapra egy Jókai-szobát, ahol a 200 éve született Jókai Mór emlékének adózunk az olvasókörünkkel – mondta el Csörsz Klára közművelődési szakember.

– Szinte minden programot én szervezek, ez a munkám, de nem vagyok egyedül. A képviselő testület áldását adja ezekre, egy kis forrást is biztosít. Magyar János falugondnokkal 32 éves barátság fűz össze (azóta van a szakmában), s ahogy annak idején a tanfolyamokon tanulta, minden kezdeményezésben az elsők között van. Kovács Szilárd polgármester tavaly foglalta el a tisztségét, együtt kezdtünk, egy a célunk, a közösség gazdagodása, erősítése, nekünk érdekünk együttműködni. Több generációnyi korkülönbséggel is hasonló az ízlésünk, könnyen szót értünk – tette hozzá Klára.

A Magyarok Kenyere Komlósdon a helyiek keze által készült

Fotó: Csörsz Klára

Klára elmondása szerint elmondása mindig van a faluban, aki feladatot vállal. Hitvallása szerint mindenkitől azt a közreműködést kell kérni és elvárni, amelyre ő a legkönnyebben képes. Ki munkával, fizikai erővel járul hozzá, ki a konyhája büszkeségeivel, ki azzal, hogy elmegy a programokra és élvezi azt, ezzel pedig elismeri Klára és a szervezők munkáját.