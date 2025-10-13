Így neveld a kutyát, hogy szófogadó legyen

Az együttélés egy kutyával sosem csupán játék, móka, kacagás. A kutyanevelés, a fegyelmezés és a következetesség legalább annyira fontos, mint a szeretet és a törődés. A kutyák ugyanis nem emberi logikával gondolkodnak – számukra a világ egyszerű: amit megéri csinálni, azt újra megteszik, amit nem, azt elkerülik. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogyan használjuk a jutalmazást vagy „büntetést" és milyen egyensúlyt teremtünk a kettő között a kutya nevelésben.

– Kutyát felesleges büntetni azért, ha valami olyasmit csinál, amit mi gazdik meg tudtunk volna előzni. Inkább a probléma megelőzésére törekedjünk, például, ha megrág egy cipőt, akkor azt inkább rakjuk el olyan helyre, ahol a kutya nem férhet hozzá. Ezekkel elkerüljük az ilyen helyzeteket, ne adjunk hibázási lehetőséget a kutyának – mondta Balázsi Borbála, a Kapocs Kutyasuli oktatója és alapítója.

Kutya nevelése fegyelmezettségen és következetességen alapszik. Fotó: Lanszki Péter

A jutalmazás a legerősebb tanítóeszköz. A kutya azt érti meg belőle, hogy valamit jól csinált, és érdemes lesz megismételni. Egy falat jutalom, egy simogatás vagy dicsérő hang — ezek apró, de annál hatásosabb megerősítések. A titok az időzítésben rejlik: a jutalomnak azonnal kell érkeznie, hogy az állat összekapcsolja a viselkedést az eredménnyel. Ha például csak pár másodpercet is késünk, már nem fogja tudni, miért kapta.

Fotó: MW

– Azt szoktam javasolni, hogy ha egy kutya rosszul viselkedik, akkor a gazdinak meg kell őriznie a higgadtságát, mert a kutyusunk annál szétszórtabb lesz és annál jobban nem fog tudni koncentrálni – emelte ki Balázsi Borbála. – Akkor fog minden jól működni, ha van egy jó kutya-gazdi kapcsolat, ami rengeteg játékkal és közös programmal, kutyaiskolás foglalkozással kialakítható. Ilyenkor ezekről a rossz viselkedésekről el tudjuk terelni a figyelmét és helyette magunkra fordítani azt – mondta Balázsi Borbála.

5 tipp a kiegyensúlyozott kutyaneveléshez:

Jutalmazz azonnal! – A jó viselkedést mindig abban a pillanatban erősítsd meg, amikor megtörténik.

Használj rövid, érthető parancsokat! – A kutyák a hangodra és hangsúlyodra reagálnak, nem a hosszú mondatokra.

Ne kiabálj, ne üss! – A félelem nem nevel, csak bizalmat rombol.

Ignoráld a rossz viselkedést, ha figyelemért csinálja! – A csend és a közöny sokszor hatékonyabb, mint a szidás.

Légy következetes! – Ugyanarra a viselkedésre mindig ugyanúgy reagálj; így lesz a kutyád magabiztos és engedelmes.

Kutya nevelése közben elengedhetetlen az egyensúly megtartása

A jutalmazás és a fegyelmezés közti egyensúly valójában egy finom, folyamatosan változó tánc. Amikor a kutya odarohan, mert hívod, azonnal dicsérd meg. Amikor hibázik, reagálj, de higgadtan. Sokszor az is elég, ha egyszerűen nem figyelsz rá – például ha felugrál, vagy túlságosan követelőzik. A figyelem megvonása a kutya számára is üzenet: ez a viselkedés nem hoz eredményt.