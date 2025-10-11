október 11., szombat

Vadászidény és kullancsok

3 órája

Fontos figyelmeztetés kutyasétáltatóknak

Az őszi erdei séta sok gazdi kedvenc programja. A kutya számára azonban a vadászidény, a kullancsok fokozott aktivitása is komoly kockázatot jelenthet – így védd meg őt biztonságosan.

Ősszel vadászidény van, ezért vadászterületen a kutya csak pórázon sétáltatható. Ennek megszegése akár 150 ezer forintos bírságot is vonhat maga után, de súlyosabb esetben a vadat űző kutyát a vadász kilőheti. A szakértők szerint ilyenkor a kutyák pánikba is eshetnek, és több kilométerre is elszaladhatnak, ezért fontos a biléta, a jól látható fényvisszaverő felszerelés, és a túrák nappali időpontra időzítése.

A kutya nincs biztonságban: vadászidény már a nyakunkon, de a kullancsok még mindig aktívak

Sok gazdi tévesen hiszi, hogy a kötelező mikrochip elegendő a kutya nyomon követéséhez, de valójában csak azonosításra szolgál. A GPS-es nyakörvek viszont valós idejű követést biztosítanak, és eltűnés esetén életmentők lehetnek – de inkább ajánlatos követni a szabályokat és pórázon sétáltatni a kutyákat, akkor nem történhet baj. Az őszi kirándulások tehát remek közös élményt adhatnak, de csak tudatos felkészüléssel válnak valóban biztonságossá.

Az őszi időszak nemcsak a természetjárásnak kedvez, hanem komoly veszélyeket is rejt a kutyák számára – figyelmeztet a Petissimo szakértője, Jelencsik Anna.

Emellett a lehullott avar alatt még mindig aktív kullancsok súlyos betegségeket terjeszthetnek, például babéziózist és Lyme-kórt. A kullancsok 3–5 °C felett is aktívak, és a lombos, nedves területek ideális búvóhelyet jelentenek számukra. Jelencsik Anna szerint egész éves, kombinált védekezés (tabletta, spot-on, nyakörv) ajánlott. Magyarországon 27 kullancsfaj él, közülük a Dermacentor reticulatus a legveszélyesebb; a fertőzött egyedek aránya eléri a 30 százalékot. Az idei évben már közel 1800 Lyme-kóros megbetegedést jelentettek.

 

