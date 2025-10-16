Ne maradj le: ingyenes laptopot igényelhetsz, mutatjuk a részleteket

2025-ben is folytatódik az ingyenes laptopprogram, amelynek célja, hogy az iskolák minden tanulójának hozzáférést biztosítsanak egy modern, megbízható eszközhöz. Ez különösen fontos azoknak a családoknak, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő számítógép az otthoni tanuláshoz vagy a digitális oktatásban való részvételhez. Az 5. és 9. évfolyamos diákok 2025. december 31-ig igényelhetik a laptopokat a KRÉTA rendszerén keresztül, ahol a szülők egyszerűen, pár kattintással tudják leadni a kérelmet.

Laptop igénylése a KRÉTA rendszeren belül

Fotó: MW

Sok szülő mesélte, hogy az ingyenes laptopok nélkül nehezebben tudták volna biztosítani gyerekeik számára a zavartalan tanulást, különösen azokban a háztartásokban, ahol több gyermek tanul otthon, vagy ahol a régi eszközök már nem működtek megfelelően. Az eszközök révén a diákok könnyebben tudnak részt venni az online órákon, elkészíteni a házi feladatokat és fejleszteni digitális készségeiket – mindez pedig jelentősen csökkenti a családok anyagi terheit és növeli a tanulás hatékonyságát.

– Felénk az a tapasztalat, hogy sokan nem veszik észre az ilyen jellegű lehetőségeket, vagy véletlenül figyelmen kívül hagyják őket, pedig ez valóban egy kiváló alkalom, amivel érdemes élni – mondta el Némethné Hegyi Bernadett, a Boglári Általános Iskola igazgatója.

– Mi támogatjuk, hogy igényeljék az ingyenes laptopokat, és aktívan szorgalmazzuk is ezt a lehetőséget. Megpróbáltuk közvetlenül elérni azokat a szülőket is, akik esetleg nem figyeltek fel erre a lehetőségre, illetve a gyerekeket is külön megkértük, hogy fordítsanak rá figyelmet – tette hozzá.

Az igazgató asszony hozzátette, hogy akik éltek ezzel a lehetőséggel, örömmel fogadták ezt, hiszen sok szülő számára anyagilag nem megengedhető, hogy saját eszközt vásároljon a gyermekének. Főként házi feladatok elkészítésére, projektmunkák – például angolórákon – megvalósítására, illetve különféle digitális tanórák során használják. Mivel a tanórákon a mobiltelefon használata nem engedélyezett, ezeket a funkciókat a tanulók laptopokon keresztül érhetik el, így azok a tanulás hatékony eszközeivé váltak.