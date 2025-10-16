36 perce
Ne maradj le: ingyenes laptopot igényelhetsz, mutatjuk a részleteket
Az ingyenes laptopok megérkeztek az iskolákba, és ha te is szülő vagy, vagy diák, érdemes most figyelni. Ez a program már számos családnak nyújtott nagy segítséget az elmúlt évek során. 2025-ben is lehetőség nyílik arra, hogy az 5. és 9. évfolyamos tanulók ingyen kapjanak korszerű, felújított laptopot az oktatási intézményüktől.
2025-ben is folytatódik az ingyenes laptopprogram, amelynek célja, hogy az iskolák minden tanulójának hozzáférést biztosítsanak egy modern, megbízható eszközhöz. Ez különösen fontos azoknak a családoknak, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő számítógép az otthoni tanuláshoz vagy a digitális oktatásban való részvételhez. Az 5. és 9. évfolyamos diákok 2025. december 31-ig igényelhetik a laptopokat a KRÉTA rendszerén keresztül, ahol a szülők egyszerűen, pár kattintással tudják leadni a kérelmet.
- Sok szülő mesélte, hogy az ingyenes laptopok nélkül nehezebben tudták volna biztosítani gyerekeik számára a zavartalan tanulást, különösen azokban a háztartásokban, ahol több gyermek tanul otthon, vagy ahol a régi eszközök már nem működtek megfelelően. Az eszközök révén a diákok könnyebben tudnak részt venni az online órákon, elkészíteni a házi feladatokat és fejleszteni digitális készségeiket – mindez pedig jelentősen csökkenti a családok anyagi terheit és növeli a tanulás hatékonyságát.
– Felénk az a tapasztalat, hogy sokan nem veszik észre az ilyen jellegű lehetőségeket, vagy véletlenül figyelmen kívül hagyják őket, pedig ez valóban egy kiváló alkalom, amivel érdemes élni – mondta el Némethné Hegyi Bernadett, a Boglári Általános Iskola igazgatója.
– Mi támogatjuk, hogy igényeljék az ingyenes laptopokat, és aktívan szorgalmazzuk is ezt a lehetőséget. Megpróbáltuk közvetlenül elérni azokat a szülőket is, akik esetleg nem figyeltek fel erre a lehetőségre, illetve a gyerekeket is külön megkértük, hogy fordítsanak rá figyelmet – tette hozzá.
Az igazgató asszony hozzátette, hogy akik éltek ezzel a lehetőséggel, örömmel fogadták ezt, hiszen sok szülő számára anyagilag nem megengedhető, hogy saját eszközt vásároljon a gyermekének. Főként házi feladatok elkészítésére, projektmunkák – például angolórákon – megvalósítására, illetve különféle digitális tanórák során használják. Mivel a tanórákon a mobiltelefon használata nem engedélyezett, ezeket a funkciókat a tanulók laptopokon keresztül érhetik el, így azok a tanulás hatékony eszközeivé váltak.
Laptop igénylése
A laptop igénylése a KRÉTA rendszerén keresztül történik. Az eszközt az „Eszköz Ügyintézés” menüpontban, az „Eszköz igénylése” gombra kattintva lehet kérelmezni. Ezután a szülő adatait kell megadni, hiszen az eszközt az iskola a szülőnek adja át. Ezt követően el kell fogadni az általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót, majd a „Regisztráció benyújtása” gomb megnyomásával véglegesíthető az igénylés.
Milyen típusú eszközöket kapnak a diákok?
Az Eduline információi szerint a diákok elsősorban a végzős tanulók által leadott, majd felújított laptopokat kapják meg. Ezek az eszközök a felújítás után biztonságosan és megbízhatóan működnek. A készülékek típusa az előző évekhez hasonlóan változatlan maradt: Asus BRF1100F, Dell Latitude 3140, Lenovo 300w Gen4 és HP Pro x360 Fortis 11 G11 modellekből áll a választék.
Bár ezek a laptopok hasznos tanulási eszközök, nem szabad tőlük csúcsteljesítményt várni. A Neonity tesztje szerint például az Asus modell könnyen túlterhelhető, és ilyenkor a billentyűzet környéke felmelegszik, ami kényelmetlenné teszi a gépelést. Noha Windows 11 operációs rendszer fut rajtuk, a hardver korlátai miatt néha akadozások tapasztalhatók. A laptopok táblagéppé alakíthatók, azonban a súlyuk miatt ez nem mindig praktikus megoldás. Játékok futtatásakor is gyakoriak a fennakadások, így ezek az eszközök elsősorban a tanulást szolgálják, és nem a szórakozást.