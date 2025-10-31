A minisztertől kértek segítséget, hogy ne füstbe ment terv legyen a vasútbarátok elképzelése

Néhány hete járt Kaposváron Lázár János, a lakossági fórumán sok téma szóba került, így a vasúti közlekedés állapota is.

Lázár János Kaposváron

Lázár Jánostól támogatást várnak a vasútbarátok

A Verebély László Vasúttörténeti Egyesület, valamint Kaposvár vasutat szerető közösségének nevében azzal a kéréssel fordultak az építésügyi és közlekedési miniszterhez, hogy támogassa a kapostüskevári megállóhely fejlesztését, az ott lévő vasúti emlékpont és vasúttörténeti kiállítás hosszú távú fenntartását. Mindezzel a magyar vasút örökségét igyekeznek fenntartani, mert a fejlesztés turisztikai, közösségi és közlekedési jelentőségű lehetne.

Kemencezi Róbert, az egyesület elnöke egy állandó gondnok éves bérköltségét emelte ki a levélből, mert így az utasokat tudnák tájékoztatni is, és a kiállítást is folyamatosan nyitva tudnák tartani, ahol iskolásokat és óvodásokat is fogadnak. Az utasok számára az utasmosdók felújítása lenne hasznos, illetve jó volna, ha működne náluk is utastájékoztató rendszer. Szükségesnek tartják egy automata jegykiadó rendszer telepítését, ahol az utasok az okostelefonjaikat használhatják. Kamerarendszer és kerékpártároló is elkelne.

Ezen kívül a levélben megemlítették a menetrendi csatlakozások javítását, és javasolták a fonyódligeti és máriaszőlőtelepi feltételes megállóhely újranyitását.

A vasútbarátok arról értesültek, hogy Lázár János titkárságán átvették a levelet, és ígértet kaptak, hogy továbbítják a miniszternek. A levél megfogalmazásában Perlaki József önkormányzati képviselő segített.