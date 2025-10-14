2 órája
Kaposvári Lázárinfó: napi háromszori buszjárat a falvakból, és vidékre irányított fejlesztések
Napi háromszori buszjárat lesz december közepétől a somogyi falvakban. Erről is szó esett a XX. Lázárinfón, melynek Kaposvár adott helyszínt kedden délután az Együd Árpád Művelődési Központ előtt, ahol a Nagy Imre tér megtelt érdeklődőkkel.
A Lázárinfón vidám, oldott hangulatú beszélgetést kezdeményezett Lázár János a résztvevőkkel, és mindenkit arra biztatott, hogy türelmesen hallgassák meg egymást, majd kifejezte, hogy az emberek kérdéseire, javaslataira, és véleményére kíváncsi, hogy tanuljon belőle.
A Lázárinfó rengeteg garanciával indult
– Egyedül Orbán Viktor és a Fidesz garantálja a tartós békét – szögezte le az építési és közlekedési miniszter. – Háborús pszichózisban él a világ, és a háború lehet a következő évek jelene. Nekünk magyaroknak a béke a legfontosabb, hogy se a Kelettel, se a Nyugattal ne keveredjünk háborúba. Emellett garanciát adunk az ország függetlenségére, hogy a magyarok sorsáról ne Brüsszelben, ne Moszkvában és ne Pekingben döntsenek.
- Garantálják továbbá az ország biztonságát, tette hozzá, és erre Kaposvárt hozta fel példának, ahol 2010 óta 66 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. További garanciát adott arra, hogy Fidesz-kormánnyal bevándorlómentes marad hazánk. Garantálják, hogy aki dolgozni akar, annak lesz munkája, hiszen Somogyban 3 százalékra süllyedt a munkanélküliség, fűzte hozzá. Garanciát vállalt arra is, hogy a folytatódó Fidesz kormányzás esetén alacsonyak maradnak az adók. Garanciát biztosított a kormány nevében arra, hogy továbbra is olcsó lesz a gáz és az áram ára, és ezt össze is hasonlította a környező országokéival. Az utolsó garanciát arra adta, hogy Kaposvár fejlődni fog, mert az erőforrásaikat vidékre irányítják.
Jó híreket hozott Gelencsér Attila
Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője jó hírekkel szolgált a Lázárinfón, mert bejelentette, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár arról biztosította, hogy a kaposvári kórház belgyógyászatának energetikai felújítása következhet, valamint a nővérszálló épületének felújítására Lázár Jánostól kapott biztatást. A 67-es út Szigetvárig vezető 2x2 sávossá tételéről is szó esett.
– Készülnek a tervek, zajlik a nyomvonal egyeztetése – mondta a miniszter. – Én nem úgy képzelem, hogy új nyomvonal lenne, hanem a régin haladnánk, elkerülve a településeket. Azt tudom mondani, hogy addig nem fogunk építkezni, amíg az önkormányzatok és különösen az ott élő választópolgárok el nem fogadják a nyomvonalat, de senkire sem fogjuk rákényszeríteni. Amíg nincs konszezusos nyomvonal, addig nem kezdjük meg az építkezést. Való igaz, hogy értékes természetvédelmi tájon át vezet az út, amelyben valamennyi kárt mindenképpen okoznánk, de az a kérdés, hogy ezt tudjuk-e minimalizálni, mert nagy társadalmi érdek fűződik a 67-es út kiszélesítéséhez.
Napi háromszori buszjárat a somogyi falvakból
- A közlekedés jobbá tételére is kitért a miniszter, és bejelentette: december 14-étől új menetrendet vezetnek be. Ennek lényege, minden vidéki településről napi háromszori buszjárat tart majd a járási székhelyekre, és vissza a hét minden napján, így hétvégén is. Somogyban ez 250 települést érint, és a vármegyében 70 zsákfalu van, s ezek mindegyikét eddig nem is érintette buszközlekedés, említette meg.
Az építési és közlekedési miniszter később kérdésekre is válaszolt. Egy nyugdíjas asszonynak azt felelte, hogy dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén, míg egy 15 éves kamasznak azt tanácsolta, hogy a szülőföldjén képzelje el a jövőjét. A kaposvári Lázárinfón megjelent a szegedi Szabó Bálint, Lázár János állandó provokatőre, aki trombitálással igyekszik megzavarni a miniszter fellépését. Az alkalmi muzsikust Szita Károly polgármester is igyekezett leszerelni, neki a férfi azt mondta, hogy elvarratlan szálai vannak Lázár Jánossal, erre a polgármester azt felelte, hogy varrják el, de hadd legyen Lázár János a kaposváriaké.