Legalább 500 áldozata van a somogyi fiatalnak

A balatonfüredi rendőrök csaptak le egy 21 éves Somogy vármegyei online csalóra az otthonában.

– Üzletszerűen elkövetett csalás miatt folyik nyomozás a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon egy 21 éves Somogy vármegyei lakossal szemben – közölte szerdán a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság. – A nő 2023-tól internetes hirdetési oldalakon kínált eladásra többek közt mobiltelefonokat, számítógépes játékokat, olajfákat, márkás ruhákat, cipőket, de nem létező lakásokat is kiadott albérletbe.

A vételárat minden esetben előre utalással kérte kiegyenlíteni, a termékeket soha nem küldte meg. Létrehozott 17 álprofilt, öt pénzintézetnél 15 bankszámlát nyitott a bűncselekmények elkövetéséhez. Az országszerte ellene indult eljárások sem tartották vissza a további jogsértésektől.

A rendőrök október 20-án otthonában fogták el az elkövetőt, gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók eddig 50 sértettet azonosítottak, akiket a csaló közel 3 millió forinttal károsított meg.