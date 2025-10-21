Legidősebb lakóit köszöntötte Taszár

Pénteken tartották meg az idősek hónapja alkalmából rendezett ünnepséget Taszáron, ahol tiszteletüket tették a község szépkorú lakói előtt. Az est folyamán műsorok szórakoztatták a megjelenteket, majd vacsora várta a vendégeket. Hagyománnyá vált, hogy külön is köszöntik a legidősebb polgárokat: az idén Kemény Lászlónét 96., Köpfler Lászlót 90. születésnapját köszöntötték.

Az Ikafalvi Farkas Béla Református Idősek Otthonában is ünnepelték a legidősebbeket: Endrődy Erzsébet Terézia 98 éves, Nagy József 91 éves lett. A rendezvényen felléptek a taszári óvodások is.