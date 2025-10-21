október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idősek hónapja

1 órája

Legidősebb lakóit köszöntötte Taszár

Címkék#taszári#Farkas Béla Református Idősek Otthonában#ünnepség

Ünnepi műsor és vacsora keretében köszöntötték a település és az Ikafalvi Farkas Béla Református Idősek Otthona legidősebb lakóit az idősek hónapja alkalmából Taszáron.

Munkatársunktól
Legidősebb lakóit köszöntötte Taszár

Pénteken tartották meg az idősek hónapja alkalmából rendezett ünnepséget Taszáron, ahol tiszteletüket tették a község szépkorú lakói előtt. Az est folyamán műsorok szórakoztatták a megjelenteket, majd vacsora várta a vendégeket. Hagyománnyá vált, hogy külön is köszöntik a legidősebb polgárokat: az idén Kemény Lászlónét 96., Köpfler Lászlót 90. születésnapját köszöntötték.

Az Ikafalvi Farkas Béla Református Idősek Otthonában is ünnepelték a legidősebbeket: Endrődy Erzsébet Terézia 98 éves, Nagy József 91 éves lett. A rendezvényen felléptek a taszári óvodások is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu