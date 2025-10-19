Vegyetek már észre – elkészült a népszerű zenekar legújabb klipje

október 19., vasárnap

1 órája

Vegyetek már észre! A Bolygó Zenekar legújabb klipje és annak kulisszatitkai a sonline-on.

Dombi Regina
Egy képkocka a Bolygó zenekar legújabb klipjéből, ami a Vegyetek már észre című dalhoz készült

Forrás: MW

Banna László, barcsi fiatalember a Bolygó zenekar gitárosa, aki most egy kis bepillantást enged nekünk legújabb klipjük elkészítésébe. Az új dal címe Vegyetek már észre, ami tulajdonképpen a zenekarról, fejlődésükről és a jelenlegi zenei térben való elhelyezkedésükről szól. Hol készült a klip és milyen vicces sztorik övezték a forgatást? Kulisszatitkok a sonline-on.

legújabb klip
Elkészült a Bolygóz zenekar legújabb klipje, a Vegyetek már észre!
Fotó: Banna László

Elkészült a Bolygó zenekar legújabb klipje – kulisszatitkok a forgatásról

Banna Lászlót, barcsi zenészt már bemutattunk olvasóinak, így a figyelmesek biztos tudják, hogy az ifjú tehetség már egy jó ideje a shoegaze zenei stílust játszó Bolygó zenekarban pengeti a húrokat. Nemrég elkészült legújabb daluk a Vegyetek már észre, amihez ezúttal klip is készült. – A dal tulajdonképpen rólunk szól, a zenekarról, a fejlődésünkről, és a jelenlegi elhelyezkedésünkről a zenei térben. A dal szövegében erősen jelenik meg a mondanivalónk, hogy szeretnénk ha az emberek felfigyelnének ránk, a zenéinkre, munkánkra. A dal hangulata tükrözi a 90-es éveg brit zenei világát, shoegaze, indie jellemvonások találhatóak meg benne, némi rock fűszerezéssel. Szöveg centrikus dalként jellemezhető – mondta el Banna László, a zenekar gitárosa. 

A szöveget a zenekar ritmus gitárosa frontembere írta, Studi Norbert. Az ő gitár témájából kiindulva született meg a dal. – Egy próba alkalmával kezdtünk el dolgozni rajta, és 4-5 próba leforgása alatt alakult ki a dal mai formája. A ritmus szekciót Kaszás Gergő írta hozzá dobszerkón, mellette Hajdú Virág írta hozzá a basszusgitár vonalat. Ez a két hangszer szabja meg a keretét, és öleli körbe a dalt. Én pedig a dallamért, és a dal "fűszerezéséért" voltam felelős lead gitárosként – tette hozzá a gitáros. 

A legújabb dalhoz készült klip forgatása Pécsen zajlott
Fotó: Banna László

A klipet Fiszter Ferenc rendezte és forgatta a zenekar tagjaival Pécs különböző helyszínein. Banna László beszámolója szerint az elképzelés, a tematika a "Keresd meg Waldo-t" könyvsorozat alapjait vette alapul. – A klipben mi a zenekartagok mindennapi dolgaink közepette vagyunk láthatóak, és a zoomolási technikának köszönhetően tükrözi a dal mondani valóját, hogy "vegyenek már észre" minket. A klip helyszínéül szolgáltak többek között a Pécsi bolhapiac, Konzum áruház, Kossuth Tér, a Mecsek, a Tititá, a Szabadkikötő, Káptalan Kert. A forgatás 3 napot vett igénybe – mondta el a barcsi zenész.

– Vicces story számomra az volt, amikor a Mecseken forgattunk, és nem igazán találtunk oda a megbeszélt helyszínre autóval. Egy alkalommal kétszer is oda tévedtünk, ahonnan már egyszer visszafordultunk, mivel a GPS megviccelt minket. Jelenleg a próbateremben zajlanak a munkálatok. Írjuk az új számokat és a megjelentetésükön gondolkozunk egyelőre – idézte fel Banna László a forgatás körülményeit. 
 

 

 

