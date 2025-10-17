Legyen gyanús a vámkezelési bizonyítvány, milliókat csaltak ki a NAV nevében

– A NAV egyik igazgatóságán egy hölgy jelent meg, hogy átvegye az interneten, külföldről rendelt áruját – tájékoztatott pénteken az adóhatóság. – A bemutatott „vámkezelési bizonyítvány” azonban első pillantásra is gyanúsnak bizonyult – a pénzügyőrök számára a dokumentum formátuma ismeretlen volt, és tartalmából is kitűnt, hogy csalók kreálták.

A csalók kamu oldalakkal vezették végig a vevőt a rendelés és fizetés folyamatán: rendszeres e-mailekkel, szállítási információkkal, csomagkövetéssel tették hitelessé az ügyletet. A „vámokmány” azonban teljes egészében fiktív volt: egy nem létező vámszerv nevében, feltűnően rossz magyarsággal, pontatlanul állították ki.